En época de coronavirus, la palabra fibrosis suele escucharse mucho más seguido. ¿Por qué? A medida que transcurre la pandemia, estudios han demostrado que casos graves de Covid-19 pueden generar secuelas fibróticas en los pulmones, como unas cicatrices. De acuerdo con el Dr. Álvaro Undurraga, médico broncopulmonar del Instituto Nacional del Tórax y Clínica Las Condes, “el Covid-19 puede ser una gran agresión a los pulmones que puede dejar fibrosis, un tipo de cicatriz similar a cuando una persona tiene una herida, lo que le impide respirar de forma normal”.

Esta secuela puede ser leve, moderada o grave. “El paciente pudiera quedar limitado, pero no va a desarrollar una fibrosis que avance con el tiempo como sí lo hace una patología crónica respiratoria llamada fibrosis pulmonar idiopática (FPI) o sin causa. Es la evidencia que existe hasta ahora”, enfatiza el especialista.

Por su parte, el Dr. Felipe Reyes, neumólogo del Hospital Clínico de la U. de Chile y del Instituto Nacional del Tórax, señala que “es probable que estas secuelas fibróticas se reviertan parcialmente o por completo, o queden ahí y no evolucionen hacia una limitación mayor del paciente, que es lo que sucedió en 2009 con la pandemia de influenza. Muchos pacientes quedaron con pulmón dañado, pero no evolucionaron a una fibrosis pulmonar como tal. La enfermedad se quedó ahí, como muestra de que tuvieron una infección grave”.

Fibrosis post covid-19 y FPI

A diferencia de la secuela fibrótica que se origina como consecuencia de la inflamación que genera el Covid-19 en los pulmones, la FPI es una enfermedad respiratoria poco frecuente que se estima afecta a tres millones de personas en el mundo1.

Fibrosis es el término médico que designa la acumulación de tejido parecido a una cicatriz. Cuando una persona presenta FPI, el tejido pulmonar se cicatriza, engrosa y se vuelve rígido. La fibrosis pulmonar idiopática es progresiva, lo que significa que empeora con el paso del tiempo2.

Ahora bien, en medio de la pandemia, el Dr. Undurraga indica que “un reciente estudio europeo reveló que 50% de estos pacientes con FPI que sufrieron Covid-19 fallecieron. La gravedad de la neumonía por Covid-19 en pacientes que padecen FPI o alguna de las enfermedades intersticiales del pulmón es muy seria”.

Al respecto, el Dr. Reyes explica que “los pulmones de una persona con fibrosis pulmonar idiopática ya están funcionando a un 30% o 50% de su capacidad. Si a eso le agregamos una infección por Covid-19, que hará que sus pulmones funcionen a la mitad o un tercio, esta capacidad se verá bastante más disminuida respecto a una persona que tiene sus pulmones normales. La evolución puede ser más severa y necesitaría mayor soporte en términos de oxigenación o de ventilación mecánica”, puntualiza.

En ese sentido, el Dr. Undurraga recomienda que estos pacientes se mantengan en casa para no exponerse al riesgo de contagio por Covid-19, tanto por su condición como por su edad, que generalmente viene aparejada a otras comorbilidades como diabetes o hipertensión, factores que agravan la situación.

Acceso a medicamentos, oxígeno y terapias complementarias

“Desde 2014 se aprobaron en el mundo dos fármacos que han demostrado hacer más lento el avance de la FPI, pirfenidona y nintedanib”, explica el Dr. Matías Florenzano, también neumólogo del Instituto Nacional del Tórax. Sin embargo, esta patología “no está cubierta por las leyes sanitarias chilenas, como las Garantías Explícitas en Salud (GES) o la Ley Ricarte Soto, lo que hace que sean de muy difícil acceso para los pacientes del sistema público y también privado”, agrega.

La FPI habitualmente aparece en etapas avanzadas de la vida, a partir de los 50 años, cuando los pacientes ya están jubilados. Eso, en Chile, hace que el acceso a remedios y terapias dependa de las capacidades económicas de cada uno. Patricio Zúñiga es testimonio de esta situación: fue diagnosticado en 2017 y tuvo que jubilarse de manera anticipada por la enfermedad, lo que lo llevó a vender sus bienes y requerir la ayuda familiar para acceder a los medicamentos.

“Desconozco por qué el Estado no puede cubrir estas terapias. Lo que queremos los enfermos es ganar tiempo, porque sabemos que la FPI no tiene cura, pero sí se puede retrasar. Mucha gente se está muriendo antes por no tener la medicación. Es doloroso, invalidante y nos sentimos solos. Queremos que nos consideren y que consideren estos medicamentos”, expresa.