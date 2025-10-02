El ganador de una partida de póker en Casino Monticello —quien obtuvo la codiciada escalera real— reaccionó con notable serenidad.

Un croupier de Casino Monticello vivió una experiencia que difícilmente olvidará. Tras regresar a su labor luego de una larga ausencia por un accidente en una pierna, en sus primeros días de vuelta se encontró con una gran sorpresa: la mesa a su cargo pagó un pozo progresivo de 176 millones 275 mil quinientos pesos a un afortunado jugador oriental, de entre 35 y 40 años.

“Reaccionó muy nervioso, en contraste con el ganador, que se mostró muy tranquilo. Su rostro casi no reflejaba emociones, aunque sus amigos que lo acompañaban sí celebraron mucho”, relató una de las supervisoras de mesas de juego presentes en la premiación.

“Como era la primera vez que el croupier participaba en la entrega de un premio tan alto, le pedimos que se mantuviera en la mesa y estuviera tranquilo mientras se cumplían los protocolos de pago”, agregó.

¿Y cuánto apostó el ganador para llevarse semejante cifra? $30.000 en total: $10.000 para recibir las cartas y $20.000 para jugar contra la banca. Pero lo que realmente le permitió llevarse el monto que terminó ganando fue un seguro adicional de $500, una apuesta opcional que tomó antes de iniciar la partida.

Con la escalera real en mano —es decir, las cartas 10, J, Q, K y As de la misma pinta— más el seguro tomado previamente, llegaron los más de $176 millones de premio.

El flamante ganador se suma así a la lista de grandes afortunados de Monticello, que en agosto último ya había entregado en mesa un premio histórico de $300 millones, el más alto registrado en la post pandemia.

Manuel Rojas, Gerente General de Casino Monticello, señaló: “Queremos felicitar a nuestro nuevo ganador y destacar que en Monticello la suerte está presente. Casos como este nos llenan de orgullo porque confirman que nuestra sala es un espacio donde los sueños se pueden cumplir y la entretención se vive”.

Junto con esta alegría, el compromiso con el Juego Responsable en Casino Monticello es importante y por eso se transformó en la primera cadena de casinos en Latinoamérica en recibir una certificación internacional en la materia de la Global Gambling Guidance Group (G4).

El centro de entretención más importante de Chile celebrará su 17° aniversario este mes de octubre. Con sus puertas abiertas desde 2008, Monticello cuenta con una variada y atractiva oferta gastronómica, de espectáculos y juegos.