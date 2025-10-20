Comunicado Hospital Dr. Franco Ravera.

Queridas funcionarias y funcionarios:

Durante la madrugada de este domingo se registró una situación excepcional en el recinto hospitalario que requirió la activación inmediata de nuestros protocolos de seguridad interna.

Gracias a la oportuna acción del equipo de vigilancia y la colaboración de los funcionarios de turno, la situación fue contenida de forma rápida y sin consecuencias que lamentar.

Actualmente, el Hospital se encuentra realizando las revisiones correspondientes y reforzando las medidas preventivas para seguir resguardando la seguridad y tranquilidad de todos quienes forman parte de nuestra comunidad hospitalaria – pacientes, acompañantes y equipos de salud.

Queremos destacar y agradecer la responsabilidad, serenidad y compromiso demostrado por cada uno de los funcionarios que actuaron conforme a los protocolos establecidos.

La Dirección reitera su compromiso con el bienestar y la protección de las personas y mantendrá informada a la comunidad ante cualquier actualización.

Dra. Paula Stegmaier Flores

Directora (s) Hospital Dr. Franco Ravera Zunino.