Dos monstruos del rock, Journey y Deep Purple, tocarán juntos por primera vez en Chile en un concierto de alto impacto.

Santiago, 6 junio 2024.- El próximo 17 de septiembre, en el Estadio Santa Laura – Universidad SEK, se realizará la cita con estas dos legendarias bandas que prometen una noche irrepetible.

La preventa de entradas comenzará el Lunes 10 de junio a las 11:00 horas, a través del sistema PuntoTicket. Esta preventa tendrá un 20% de descuento, con todo medio de pago durante 24 horas ó hasta ahorar stock del 30% de la capacidad disponible para venta del recinto.

La venta general se realizará una vez finalizada la preventa. Cualquier otro medio de reventa no está autorizado y puede perjudicar al consumidor.

Ambas agrupaciones llegan precedidas de shows memorables en suelo local. Como el debut de los hombres tras “Don´t Stop Believin´” en el Festival de Viña en 2008, donde convirtieron a esa noche en una de las más vendidas del certamen. O el reciente paso del conjunto encabezado por Ian Gillan en el Masters of Rock 2023. Concierto de los británicos que impactó a la crítica especializada y al público presente. Y en la que incluso interpretaron un fragmento de “Gracias a la Vida” de Violeta Parra, con la que reflejaron su cercanía con Chile.

Esta velada marcará el esperado regreso de Journey a Chile después de 13 años, celebrando actualmente 50 años de éxitos. La última vez que tocaron en el país fue en 2011, cuando llenaron el Movistar Arena y desplegaron su batería de éxitos como “Any Way You Want It”, “Faithfully”, “Open Arms” y “Lights”, entre otros. Himnos que han traspasado varias generaciones.Además, Journey y Deep Purple, se presentarán en Santiago a días de lo que serán sus shows en Rock in Rio 2024, evento musical donde son dos de los headliners más importantes.

Por lo que la jornada asoma como una oportunidad única e irrepetible de ver por primera vez juntos en Chile a dos verdaderos íconos del rock, que cruzan generaciones con sus éxitos.

Convertida en una de las bandas de rock estadounidenses más populares de todos los tiempos, Journey, ha obtenido 19 sencillos entre los Top #40, además de 25 Discos de Oro y Platino, y sus ventas han superado los 100 millones de álbumes en todo el mundo. Del mismo modo, su disco “Greatest Hits” está certificado 15x Platino y es la tercera placa de la historia en permanecer 800 semanas en el Billboard 200 (lista de los 200 álbumes más vendidos en EE.UU.).

Por su parte, Deep Purple suma más de 55 años de majestuosa carrera. La banda es considerada como una de las mejores del género, que además ha influenciado a las nuevas generaciones del rock y del heavy metal. Durante su trayectoria ha vendido más de 150 millones de discos en los cinco continentes y en sus giras se han presentado en los más grandes escenarios del mundo. Entre sus canciones más trascendentales, se encuentran “Smoke On The Water”, “Highway Star”, “Perfect Strangers”, “Child in Time” y “Soldier Of Fortune”, por nombrar algunas.