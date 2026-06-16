Más de 160 ortodoncistas provenientes desde Arica a Punta Arenas participaron en el IV Congreso Nacional de Ortodoncistas del Sector Público, instancia que regresó tras seis años de pausa y que abordó los principales desafíos clínicos y tecnológicos de la especialidad en la red pública de salud.

Con una convocatoria que reunió a cerca de 160 especialistas provenientes de distintos puntos del país, el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino (HFRZ) fue sede del IV Congreso Nacional de Ortodoncistas del Sector Público, encuentro desarrollado los días 11 y 12 de junio en el auditorio del establecimiento.

La actividad marcó el retorno de este importante espacio de actualización profesional luego de seis años de interrupción, convirtiendo al principal centro asistencial de la Región de O’Higgins en punto de encuentro para especialistas que trabajan en la red pública de salud desde Arica hasta Punta Arenas.

El cirujano dentista y especialista en odontopediatría del HFRZ, Dr. Javier Garrido, destacó el esfuerzo realizado para concretar el evento. “Este congreso no se realizaba desde 2019. Junto al ortodoncista Tomás Meza decidimos asumir el desafío de organizarlo y hoy estamos muy satisfechos con la convocatoria y el resultado. Hemos reunido a colegas de todo Chile y a expositores de altísimo nivel, generando espacios de discusión y enriquecimiento profesional que finalmente impactan en la atención de nuestros pacientes”, señaló.

Uno de los principales sellos del encuentro fue el enfoque de las exposiciones en la realidad del sistema público de salud. Para ello, se convocó a destacados especialistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temáticas directamente relacionadas con los desafíos que enfrentan los equipos clínicos en hospitales y centros asistenciales del país.

Entre los temas desarrollados destacaron las malformaciones craneofaciales, ortodoncia digital y biomecánica, además de estrategias clínicas adaptadas a las condiciones y recursos disponibles en la red pública.

El ortodoncista del Servicio Dental y Maxilofacial del HFRZ y coordinador de la especialidad de ortodoncia, Tomás Meza, explicó que “quisimos que las charlas estuvieran enfocadas en el sistema público, porque la realidad es distinta a la del ámbito privado. Existen diferencias en infraestructura, disponibilidad de insumos y técnicas, por lo que recibir capacitación orientada específicamente a nuestro contexto resulta mucho más útil para quienes trabajamos en la red pública”.

Asimismo, destacó el valor de generar espacios de intercambio entre especialistas que enfrentan desafíos similares. “La mayoría de quienes trabajamos en el sistema público lo hacemos porque nos apasiona atender a pacientes que muchas veces han tenido más dificultades en la vida, especialmente aquellos con malformaciones craneofaciales o condiciones complejas. Compartir experiencias y soluciones nos permite seguir mejorando la atención que entregamos”, indicó.

La realización de este congreso posiciona al Hospital Dr. Franco Ravera Zunino como un referente nacional en la generación de espacios de formación continua, colaboración y fortalecimiento de la odontología especializada al servicio de los usuarios de la salud pública.