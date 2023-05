Las madres y futuras mamás internadas en el Hospital Regional fueron visitadas por la empresa Bambino, institución que realizó una importante donación al centro de salud.

Rancagua, 22 mayo 2023.- La rutina intrahospitalaria al interior de los Servicios de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO) fue interrumpida por una noble causa que benefició directamente a sus pacientes. La empresa Bambino, institución con 70 años de trayectoria en el país, donó 50 kits con productos para bebés recién nacidos.

“Estamos muy agradecidos por los regalos que recibieron nuestras pacientes, ya que la empresa dispuso de sus recursos para venir a regalonear a nuestras usuarias con un pequeño ajuar que fue muy bien recibido. La verdad es que definitivamente les cambiaron la mañana a nuestras pacientes que están hospitalizadas con una sonrisa”, afirmó Piero Vásquez, matrón coordinador del Servicio de Ginecología y Obstetricia del HRLBO.

Los paquetes para bebés contenían enteritos, cintillos, mantas, baberos, entre otros artículos. Carla, paciente del Servicio de Embarazo Patológico, sostuvo que “casi me hacen llorar porque ando muy sensible, pero en verdad encontré todo muy bello, muy hermoso y estoy muy agradecida”. Por su parte, Isabel, indicó que “la verdad es que -este regalo para bebés- le sube muchos los ánimos a uno y el detalle es muy bonito, me siento muy alegre”.

En tanto, en el Servicio de Puerperio, las pacientes que dieron a luz destacaron la iniciativa. “Hermoso, precioso. A mí me encantan todas las cosas de niña. Estaba recién viendo todos los presentes y me encantaron”, señaló Valeria.

“De maravilla, lo acabo de ver y está muy lindo. Viene un ajuar completo. No me lo esperaba, fue una sorpresa muy linda. Se agradece”, agregó Susana.

Sebastián González, Gerente de Marca de Bambino, aseguró que “nosotros tenemos un vínculo histórico con los bebés y el cuidado de los niños. Tenemos productos desde cero a dos años, por lo cual acompañamos a la madre en todo su proceso de crianza en los años más difíciles de un bebé”.

“Sabemos todo el trabajo que hacen madres y padre. Para nosotros es un orgullo acompañarlos en esta labor tan noble de criar a los bebés. Estamos felices de poder entregar estos presentes, de tener una responsabilidad social y traer alegría a las familias”, concluyó.