Nueva modalidad piloto permitirá a pacientes retirar sus tratamientos en farmacias cercanas a su domicilio o lugar de trabajo, evitando traslados innecesarios al Hospital Dr. Franco Ravera Zunino y fortaleciendo la continuidad de sus tratamientos.

Con el objetivo de acercar la salud a las personas y mejorar la experiencia de los pacientes, el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino (HFRZ) inició un piloto junto a la empresa tecnológica Yapp, que permitirá retirar medicamentos entregados por el hospital en farmacias de barrio cercana a su hogar, disminuyendo así los tiempos de traslado y espera para usuarios de distintas comunas de la región.

La iniciativa, actualmente en etapa piloto, está dirigida a pacientes que retiran medicamentos de forma frecuente, especialmente a quienes deben recorrer largas distancias. Con ello se busca facilitar el acceso a los tratamientos, reducir los traslados al hospital y brindar una atención más cercana.

Diego Muñoz, encargado de Farmacia Satélite del HFRZ, explicó que este nuevo sistema apunta a optimizar el proceso de entrega de medicamentos y mejorar la experiencia usuaria.

“Esta es una nueva forma de dispensar los tratamientos de una manera eficaz, segura y mucho más oportuna, a través de un sistema que permitirá acceder a los tratamientos de manera más cómoda y cercana, evitando traslados innecesarios al hospital y reduciendo los tiempos de espera, manteniendo además la continuidad de los tratamientos”, señaló.

Respecto al funcionamiento de esta modalidad, Romina Trujillo, encargada de Farmacia Ambulatoria del HFRZ, detalló que los pacientes seleccionados para este piloto recibirán una invitación a través del WhatsApp oficial del establecimiento (+56 9 3350 0084) para adherir voluntariamente al sistema.

“El funcionamiento es simple. Si eres seleccionado por este piloto, recibirás un mensaje con un link donde podrás inscribirte, revisar el consentimiento informado, agendarte y seleccionar la farmacia que más te acomode, cercana a tu domicilio o trabajo. Posteriormente recibirás una confirmación indicando que tus medicamentos ya están disponibles para retiro”, explicó.

La profesional agregó que, al momento de retirar los medicamentos, los pacientes deberán presentar su documento de identidad e indicar que corresponden a tratamientos habitualmente entregados por el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino. Además, posteriormente recibirán una encuesta de satisfacción para evaluar la experiencia y continuar mejorando el servicio.

Desde Yapp, Mauricio Ferrari, fundador de la empresa, destacó el valor social y territorial de esta alianza, señalando que la tecnología permite conectar al hospital con farmacias independientes, en este caso farmacias Alemana y Farmaclever, para acercar la atención a las personas.

“En Yapp nuestro propósito es acercar la salud a todas las personas. Nuestro rol en este proyecto es conectar a las farmacias pequeñas e independientes con la farmacia del hospital, para que los pacientes puedan acceder a nuevos puntos de retiro de medicamentos”, indicó.

Sobre el impacto esperado de esta colaboración, Ferrari destacó que la iniciativa puede generar cambios concretos en la calidad de vida de los usuarios.

“Muchos pacientes deben trasladarse todos los meses desde sus comunas hacia el hospital para retirar sus medicamentos. Lo que buscamos es acercarles la farmacia, reducir tiempos de espera y traslado, disminuir gastos asociados y ayudarles a ganar tiempo para su vida diaria”, concluyó.

El piloto empezará a aplicarse de forma progresiva durante el mes de julio, y se proyecta como una estrategia innovadora para fortalecer el acceso oportuno a tratamientos y avanzar hacia una atención de salud más descentralizada, cercana y eficiente para los pacientes de la región.