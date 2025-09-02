Machalí 01 septiembre 2025.- El joven deportista Ignacio Leverton Helguero logró este viernes un destacado tercer lugar (medalla de bronce) en el Campeonato Panamericano de Karate 2025, realizado en Paraguay, consolidándose como una de las grandes promesas del karate nacional.

Este año, Leverton fue seleccionado dentro del programa Promesas Chile de la Región de O’Higgins, reconocimiento que refuerza su enorme proyección deportiva. Con más de una década de dedicación al karate, ha forjado una carrera marcada por la constancia, la disciplina y resultados sobresalientes, tanto en competencias nacionales como internacionales.

Entre sus logros más recientes se cuentan el bicampeonato nacional 2024 en la categoría -57 kg, el primer lugar en la categoría cadete -63 kg en el Campeonato Nacional Federado WKF 2025, el tercer lugar en el Sudamericano WKF, la participación en el Panamericano de Brasil 2024, y el quinto lugar en el Campeonato Mundial de Japón 2024, posicionándose entre los mejores atletas juveniles de su categoría a nivel global.

Ignacio entrena en el Dojo Karate Machalí, bajo la dirección del sensei Víctor Maripangui, donde ha desarrollado su pasión y disciplina por este deporte. Oriundo de Machalí y estudiante del Colegio San Alberto, destacó el apoyo recibido durante su carrera: “Este logro no es solo mío, sino de todos quienes han creído en mí, conocen mi historia y me han acompañado en cada etapa de este proceso.”

Con este nuevo podio panamericano, Ignacio Leverton confirma que el karate chileno sigue creciendo, y que su nombre será uno de los llamados a representar a Chile en lo más alto del deporte internacional.

Foto:Andres Silva