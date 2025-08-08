Gracias a estrategia implementada por el Servicio de Salud que ya muestra resultados positivos, con mayor resolución de casos y menor tiempo de espera para la comunidad.

Rancagua, 6 agosto 2025. – A siete meses del inicio de una nueva estrategia de gestión enfocada en reducir la lista de espera quirúrgica, el Servicio de Salud O’Higgins (SSO) ha logrado un aumento sostenido en el número de cirugías realizadas, mejorando el acceso a la atención y reduciendo significativamente los tiempos de espera para la población, posicionándose actualmente en el tercer lugar a nivel nacional en productividad quirúrgica.

Estos avances fueron presentados en la tercera sesión del Comité para la Atención Oportuna y Resolución de Listas de Espera, instancia que también abordó mejoras en el acceso a consultas de nuevas especialidades. La jornada contó con la participación de dirigentes sociales, asociaciones gremiales, autoridades regionales y directivos de hospitales con capacidad resolutiva.

Durante la exposición, se destacó que el Servicio de Salud O’Higgins se posiciona actualmente en el tercer lugar a nivel nacional en productividad quirúrgica, con un promedio de 4,7 pacientes operados por pabellón, y una reducción sostenida en los tiempos de espera en especialidades como cirugía y ginecología, con una mediana inferior a los 200 días en consulta de nueva especialidad.

Asimismo, y gracias a esta nueva estrategia, el 50% de los pacientes que datan de mayor antigüedad en lista espera de consulta de nueva especialidad fueron resueltos en estos últimos meses. Otro dato que fue informado en la reunión, es que la mediana de espera por cirugía y por consulta de nueva especialidad ha disminuido en 30 días.

Sobre ello, el director del Servicio de Salud O’Higgins (SSO), Jaime Gutiérrez, destacó que “este importante avance es resultado del esfuerzo conjunto de nuestros hospitales y equipos de salud en todo el territorio. Hemos implementado una estrategia que responde a las realidades locales, optimizando recursos y reduciendo los tiempos de espera. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo una red que entregue atención digna y oportuna a las personas, pero, además, transparentar la gestión que llevamos a cabo para lograr estos objetivos”.

Añadió Gutiérrez que “en el día de hoy hemos podido mostrar los avances que se han tenido en lista de espera, pero también mostrar el trabajo de los distintos hospitales que se han puesto las pilas y todos los funcionarios del servicio hemos ido trabajando para mejorar nuestra situación en lista de espera y lo que hoy informamos es resultado del tremendo esfuerzo que finalmente da resultados positivos y nos permite mirar con más optimismo el futuro en beneficio de nuestros usuarios”.

Las destacables cifras fueron dadas a conocer por el subdirector de Gestión Asistencial del SSO, Dr. Lenin España y el jefe del Departamento de Gestión de la Producción del Servicio, Dr. Juan Pablo González, quienes reafirmaron el positivo impacto de la estrategia. “A siete meses de haber empezado esta estrategia de solución de lista de espera, ya tenemos buenos resultados y también muy importantes tendencias que nos muestran que vamos por buen camino, y es una senda que no podemos dejar, que hay que seguir persistiendo para lograr aún mejores resultados”, indicó el Dr. España.

Agregó el subdirector médico que “trabajamos en una buena programación, ocupando el recurso humano de la mejor manera, poniéndolo en lugares donde la producción es importante y haciendo una buena gestión del paciente, enfocándonos en atender al más antiguo, y así estamos mejorando el acceso y la oportunidad a los pacientes que están en lista de espera, tanto para pabellón como para consulta de una especialidad, y eso significa que cada vez esperan menos días”.

En la misma línea, la Seremi de Salud, Dra. Carolina Torres, explicó que “es una gran noticia ver el avance que la región va teniendo con logros que implican mejorar, incluso respecto a lo que es la valoración nacional. Pero ello no porque haya una competencia, sino porque finalmente son personas que están siendo atendidas, que es a lo que nos debemos”.

Por su parte, el Gobernador Regional, Pablo Silva, enfatizó que “hemos visto en esta presentación, cifras optimistas, y se ve un trabajo consolidado con los distintos hospitales, con el objetivo de avanzar en hacer cada vez más cirugías, especialmente de enfermedades de mayor complejidad, y donde está presente una situación grave, una urgencia que no puede esperar. Nos alegra ver que participaron hoy muchos dirigentes sociales, los cuales aportan sugiriendo medidas a la autoridad. Normalmente estos dirigentes tienen el contacto diario con la comunidad y pueden compartir estas cifras de avance que valoramos mucho. Agradecemos al Servicio de Salud y esperamos seguir avanzando aún más en la reducción de la lista de espera”.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la intervención de dirigentes de la comunidad organizada, quienes destacaron el impacto real de la estrategia en sus territorios. Para Ruth Solar, representante del COSOC del área de Cardenal Caro, estas cifras la tienen muy conforme, “especialmente con el trabajo del Hospital de Santa Cruz, donde superamos la meta de cinco cirugías por pabellón, alcanzando un promedio de 6,2. Esto es un tremendo logro de todo un equipo, y como dirigentes, nos sentimos parte de estos avances”.