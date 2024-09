El joven doñihuano y becado de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile invitó a toda la región a asistir y disfrutar los dos conciertos gratuitos que tendrán este año.

Salvador Reyes Ruiz, cellista de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de O’Higgins (OSJR O’Higgins) perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), se presentará en dos conciertos de la agrupación para este año. A continuación nos cuenta su testimonio.

“Va a estar muy bueno, imperdible, presentaremos muchas piezas reconocidas, harto tema de películas, repasaremos parte de la banda sonora de una saga muy famosa. La gente que asista la va a pasar muy bien”, expresó.

Las presentaciones de la OSJR de O’Higgins están programadas para el viernes 04 de octubre en el Centro Cívico y Cultural de Malloa a las 10:30 hrs y el sábado 19 de octubre en el Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua a las 19:00 hrs. Ambas abiertas a todo público de forma gratuita.

Reyes, oriundo de Doñihue, explicó que la orquesta presentará un gran espectáculo que incluirá música clásica y popular: “Será un espectáculo increíble que nadie se puede perder. El repertorio incluye música muy conocida, que tocadas por nosotros suenan aún mucho más lindas. La gente que asista la pasará muy bien”.

Estudiante de tercero medio del Liceo Claudio Arrau León de Doñihue, Salvador Reyes, indicó que la preparación ha sido muy intensa. “Con mis compañeros, profesores, director, asistentes, y todos quienes integramos la orquesta, nos hemos preparado muy bien. Han sido horas de mucho ensayo, un trabajo muy cansador, que luego complemento en casa, pero estamos muy contentos y entusiasmados por esta oportunidad”, declaró.

“FOJI CAMBIÓ MI VIDA”

Salvador Reyes relató que desde los nueve años sintió una afición por el violoncello, atraído por su sonido y por una herencia de su madre. “El chelo se asemeja a la voz humana y eso me gusta mucho, sumado a la experiencia de mi mamá, que también perteneció a una orquesta y me traspasó el amor por la música”, señaló.

El joven relató que desde muy pequeño integró orquestas, tanto en sus respectivos colegios, como en su comuna, pero que el gran salto lo dio el 2022, cuando pasó a ser parte de FOJI.

“Unos profes me ayudaron a audicionar y me preparé mucho, pues sabía que era mi gran oportunidad. Tras entrar, mis conocimientos han aumentado mucho, en gran parte al tremendo equipo que integra la fundación”, sostuvo.

Salvador Reyes, no esconde su orgullo de pertenecer a esta afamada orquesta: “He conocido personas que me han enseñado mucho, no sólo de música, sino también valores y principios. También valoro mucho a mis compañeros y la oportunidad de socializar con ellos, con quienes compartimos el mismo amor por la música. Ser parte de FOJI cambió mi vida”.

TODOS INVITADOS

El joven músico invitó a toda la Región de O’Higgins a asistir a ambos conciertos. “Como ya dijimos va a estar muy bueno y es por esto, que quiero decirles a todos quienes aman la música, la cultura, que no deben faltar. FOJI nos ha preparado muy bien para regalar un espectáculo de mucha calidad”, manifestó.

Antes de despedirse Salvador Reyes entregó unas palabras para los jóvenes que recién comienzan en el mundo de la música. “Pongan mucho empeño, lo que se propongan lo pueden lograr, hay que tener mucha perseverancia y luchar por los sueños. Yo estoy viviendo el mío, con formación guiada por instructores y directores, con apoyo psicosocial y el soporte de servicios que posibilitan el desarrollo musical e integral de cada uno de nosotros”, concluyó.