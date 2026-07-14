Una investigación desarrollada por Carabineros especializados del OS-9 O’Higgins permitió esclarecer un caso de lesiones graves con arma de fuego y culminó con la detención del autor, además de la incautación de armamento, municiones, drogas y dinero en efectivo en la comuna de Rancagua.

El trabajo investigativo realizado por la unidad especializada permitió identificar al responsable del delito y reunir los antecedentes necesarios para que el fiscal de la causa solicitara una orden de detención, junto con órdenes de entrada y registro para tres inmuebles ubicados en la población Oscar Bonilla.

Las diligencias, concretando la detención del sujeto, identificado con las iniciales A.A.J.C.M., de 21 años, de nacionalidad chilena y sin antecedentes policiales.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó una pistola Sig Sauer calibre 9 milímetros, la que mantenía encargo vigente por el delito de hurto; un rifle Mossberg calibre .22; 22 municiones calibre 9 milímetros; 11 municiones calibre 9 milímetros de punta perforante y 11 municiones calibre .22.

Además, el operativo permitió decomisar cerca de tres kilos de pasta base de cocaína, 41 envoltorios de la misma sustancia, una pesa digital, dos teléfonos celulares y $870.000 en dinero en efectivo, en billetes de distintas denominaciones y países.

Gracias al trabajo investigativo del OS-9 O’Higgins y a la coordinación con el Ministerio Público, el imputado fue detenido por los delitos de lesiones graves con arma de fuego, infracción a la Ley N° 17.798 de Control de Armas e infracción a la Ley N° 20.000 de drogas.

Tras el control de detención el 14 de julio de 2026, el sujeto quedó en prisión preventiva y un plazo de 120 días de investigación.