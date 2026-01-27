Las entradas estarán a la venta desde el lunes 26 de enero a las 11.00 am por el sistema Ticketmaster.

Isabel Pantoja, la máxima exponente de la copla y la canción española, regresa a los escenarios chilenos para conmemorar medio siglo de trayectoria artística. Con su aclamada gira “50 Aniversario”, la sevillana se reencontrará con su fiel público chileno el jueves 30 de abril en Gran Arena Monticello, desde las 21.00 horas. Las entradas estarán a la venta desde el lunes 26 de enero a las 11.00 am por el sistema Ticketmaster.

Tras una exitosa gira con varias presentaciones en Europa, la intérprete de clásicos inmortales como “Así fue”, “Marinero de luces”, “Era mi vida él”, entre muchas otras, ha preparado un espectáculo de alto nivel que promete un recorrido emocional por su vasta discografía, acompañada por una imponente puesta en escena y una orquesta magistral.

A cargo de Iguana Producciones, “La Pantoja” promete un encuentro íntimo y cercano con los seguidores que lleguen al recinto de espectáculos de San Francisco de Mostazal, donde podrán celebrar los 50 años de trayectoria de la española que se ha presentado en los escenarios más importantes del mundo.

Este tour no es sólo una serie de conciertos, sino un tributo en vida a la historia de una artista que ha marcado a generaciones. “Llevo 50 años dándoles mi vida a través de mis canciones y este aniversario es el mejor regalo que puedo hacer. Prepárense para una noche que nos recordarán lo bonito de vivir y sentir”, expresó la artista en un mensaje dedicado a sus seguidores chilenos.

