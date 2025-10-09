Con el objetivo de informar sobre el Seguro Escolar, en qué consiste y cómo activarlo, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) O’Higgins participó en la tercera versión de la Feria de las Ciencias, organizada por el Liceo Bicentenario Oriente de Rengo (LBO) y realizada el día miércoles 8 de octubre en dicho recinto educativo.

En la instancia, que congregó a establecimientos educacionales, servicios públicos y organizaciones locales con el objetivo de acercar y promover las ciencias a las comunidades educativas de la comuna, el equipo ISL dio a conocer en detalle el beneficio que cubre a las y los estudiantes en caso de accidentes escolares, y que está dirigido a personas que estudian de manera regular en establecimientos reconocidos por el Estado, desde la educación parvularia hasta la práctica profesional.

Al respecto, la profesora y jefa del Departamento de Ciencias del LBO, María Eugenia González Salazar, precisó que “estamos muy contentos, pues incentivamos otro tipo de habilidades en los estudiantes, no solo hacer pruebas, trabajos, sino que aquí interactúan con otras personas, tienen que explicarle a otras personas, entonces, ellos se abren a un mundo diferente al que conocen en la sala de clases”.

Asimismo, valoró la participación del ISL en la feria, ya que “es siempre importante que diversas instituciones participen con nosotros, especialmente el ISL con el tema del Seguro Escolar, porque eso también le sirve a los niños y las niñas para aprender de qué se trata, cómo ocuparlo y, además, que nosotros como profesores sepamos cómo actuar en caso de que ocurra algún accidente escolar. Estar informados siempre será importante para brindar la primera ayuda a nuestros estudiantes”.

En tanto, la estudiante de 3° año medio del LBO, Alelí Manzur Martínez, detalló que “esta es una feria científica para darle espacio a los estudiantes para conocer más áreas de la ciencia y que sus expectativas no se reduzcan solo a una carrera como tal. Y también para darse cuenta que las carreras científicas no son solamente Medicina o ver animales, sino que hay muchas otras”.

Finalmente, señaló que “agradecer al ISL por haber participado en nuestra feria. Para nosotros, que somos más grandes, es súper importante estar informados sobre cosas tan importantes como el Seguro Escolar, porque así también podemos apoyar a nuestros compañeros de cursos más chicos cuando lo necesiten”.

Para conocer en detalle el Seguro Escolar, visite el sitio web https://www.isl.gob.cl/seguro-escolar/