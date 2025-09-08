El pasado miércoles 3 de septiembre, y con el objetivo de informar y dar a conocer a la comunidad educativa sobre el Seguro Escolar, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) O’Higgins visitó el Liceo Municipal de Codegua para realizar la cuarta versión de la Feria de Seguridad Escolar, instancia que congregó a servicios públicos y privados en una entretenida jornada para las y los estudiantes.

En la instancia, que además contó con la presencia de estudiantes del Colegio Jesús Andino, el ISL O’Higgins entregó información detallada en relación a quiénes está dirigido este seguro, su cobertura y los pasos a seguir en caso de que ocurra algún accidente escolar, ya sea dentro del establecimiento y/o en el lugar donde se realiza la práctica profesional, o durante el viaje de ida o regreso entre el domicilio y el establecimiento educacional.

Además del ISL, la actividad también contó con stands de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Carabineros de Chile, Cuerpo de Bomberos de Codegua, el Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) O’Higgins y RedSalud, los cuales entregaron información relevante a través de actividades lúdicas.

En la inauguración participaron el seremi del Trabajo y Previsión Social, Jaime Chamorro Galdames; el director regional de ISL, Guillermo Acuña Muga; la directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Codegua, Jenny Pérez Gatica; y el director del Liceo Municipal de Codegua, Esteban Labarca Cepeda.

Desde el ISL, el director regional reiteró el compromiso de la institución con la prevención y la seguridad de las y los estudiantes, afirmando que “estas instancias son fundamentales para entregar las herramientas necesarias que permitan, ante un eventual accidente, hacer valer este seguro que se enmarca dentro de la Ley 16.744 y que cubre a todas y todos quienes se encuentren estudiando en alguna institución reconocida por el Estado”.

Seguro Escolar: lo que debes saber de este beneficio

¿Qué es y a quiénes está dirigido el Seguro Escolar?

Es un beneficio que cubre a las y los estudiantes en caso de accidentes escolares. Está dirigido a estudiantes regulares de establecimientos públicos, municipales, particulares-subvencionados y particulares no subvencionados, incluyendo niveles de educación parvularia, básica, media, técnica, agrícola, comercial, industrial, institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades reconocidas por el Estado hasta la práctica profesional.

¿Qué tipos de accidente cubre el Seguro Escolar?

El seguro cubre accidentes ocurridos durante los estudios o la práctica profesional dentro del establecimiento educacional y durante el trayecto de ida o regreso entre el hogar del o la estudiante y el establecimiento educacional.

¿Qué incluye la cobertura de salud de este Seguro?

Servicio médico gratuito, hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis y aparatos ortopédicos, además de los gastos de traslado y/o cualquier otro necesario para poder recibir estas atenciones.

Para conocer en detalle el Seguro Escolar, se invita a la ciudadanía a visitar el sitio web https://www.isl.gob.cl/seguro-escolar/