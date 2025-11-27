El miércoles 19 de octubre, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) de O’Higgins llevó a cabo una nueva versión de la Feria de Seguridad Escolar, esta vez en Quinta de Tilcoco, reuniendo a más de un centenar de estudiantes de distintos establecimientos de la comuna.

La instancia tuvo por objetivo generar un espacio de aprendizaje y prevención, donde las y los estudiantes pudieron conocer en detalle qué es el Seguro Escolar, cuáles son sus beneficios y en qué consiste su cobertura frente a accidentes ocurridos en el trayecto desde o hacia el establecimiento, o en el desarrollo de sus actividades educativas.

La jornada contó con la participación de instituciones como Carabineros de Chile, Cuerpo de Bomberos de Quinta de Tilcoco, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, SENAPRED, Departamento de Salud Municipal, SAMU O’Higgins, Oficina Local de la Niñez, Universidad de O’Higgins, Socorro Andino, y el Club de Aeromodelismo de Guacarhue, entre otras, desarrollándose módulos informativos, demostraciones prácticas y actividades interactivas para las y los estudiantes.

Desde el ISL O’Higgins, el director regional, Guillermo Acuña Muga, señaló que “esta feria busca acercar la educación en prevención de riesgos a niñas, niños y adolescentes, entregándoles herramientas que pueden ser decisivas frente a una situación de emergencia. Nuestro compromiso es seguir promoviendo la seguridad escolar y difundiendo el Seguro Escolar en todos los territorios de la región, porque la prevención también se aprende y se practica”.

En tanto, el alcalde de Quinta de Tilcoco, Sebastián Rodríguez Fuenzalida, manifestó que “estamos muy contentos de que el Instituto de Seguridad Laboral nos haya considerado, porque los niños muchas veces no tienen el conocimiento, la posibilidad de participar de las distintas instancias de seguridad que existen hoy día y cómo las distintas instituciones colaboran frente a temas tan importantes. Ha sido una instancia muy importante, una tremenda oportunidad y hemos tenido la visita de muchos establecimientos educacionales de la comuna”.

De esta forma, la Feria de Seguridad Escolar continúa consolidándose como parte del trabajo preventivo y educativo que impulsa ISL en la región, iniciativa que seguirá replicándose en 2026, con el fin de fortalecer una cultura preventiva y entregar información clara y oportuna a las comunidades educativas.

Para mayor información puede visitar https://www.isl.gob.cl/seguro-escolar/