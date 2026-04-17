● Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

Tras su última visita, con su recién finalizada Gira Sinfónica, Ismael Serrano regresa a Chile el viernes 17 de abril, para realizar un único concierto acompañado de una banda de músicos locales. La cita con el destacado cantante marca su debut en Gran Arena Monticello, donde realizará un show que propone un recorrido por sus grandes éxitos de siempre y algunas canciones de su más reciente trabajo “Grabaciones insospechadas”. Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

Grabaciones Insospechadas, que verá la luz a finales de enero de 2026, es un disco de versiones en el que el artista vallecano, empeñado en torcerle el brazo al algoritmo, interpreta una selección inesperada de canciones de otros autores, con canciones que nos invitan a vivir el presente con intensidad y a buscar la poesía que habita en lo cotidiano.

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

COORDENADAS:

Viernes 17 de abril

21.00 horas

Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello.

Estacionamientos gratuitos