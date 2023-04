Ante la vorágine de delitos cometidos por extranjeros en nuestro país, como el reciente asesinato del carabinero Daniel Palma, cometido por personas de nacionalidad venezolana, la abogada y candidata a Consejera Constitucional, Ivonne Mangelsdorff, es clara en su posición.

“No podemos otorgar tantas garantías a los victimarios en situaciones de alto impacto social. Propondré discutir la posibilidad, en estos casos, la expulsión inmediata del país, tras ser puestos a disposición de la justicia”, manifiesta la ex Gobernadora de la Provincia de Cachapoal.

Mangelsdorff, agrega que Chile, “no está en condiciones de seguir amparando a los inmigrantes ilegales que cruzan por pasos fronterizos no habilitados. Y menos aún, a aquellos que han destruido el escenario de seguridad que siempre nos caracterizó. Los ciudadanos nacionales, con nuestros impuestos, no podemos financiar la estadía de estos antisociales en cárceles que ya no dan abasto”.