La migración de extranjeros hasta nuestro país ha sido una constante en los últimos años. Y esto generó situaciones positivas, pero también de las otras. Hoy, en ciertas regiones es un problema que no se observa solución próxima y es por eso que nos hemos acercado a conversar con Ivonne Mangelsdorff, ex Gobernadora de Cachapoal entre 2018 y 2020 y hoy candidata a Diputada por el Distrito 15. Como Gobernadora, Mangelsdorff ayudó en regularizar su situación a miles de migrantes, lo que a ellos les entregó diferentes posibilidades y ayudas otorgadas por el Gobierno.

¿Cuál es su visión sobre los migrantes?

“Mi visión al respecto es que los Migrantes son muy importantes en nuestra sociedad. Ellos nos aportan con su cultura y ganas de salir adelante. Por eso cuando fui Gobernadora, tuve una principal atención hacia ellos y ellas debido a que sé lo trascendental que son para avanzar a un mejor futuro”.

¿Por qué se han producido problemas con Migrantes en algunas regiones del país?

“Es que el tema Migrante no se ha tratado como corresponde. Debe existir un orden y control, pero no para andar tras de ellos, si no que para dar soluciones a sus problemas. Yo propondré la Cuota Migratoria, que corresponde a que se haga un estudio en cada región y que se conozca cuántos puestos de trabajos hay para Migrantes y, cuando ellos y ellas lleguen a Chile, sean trasladados hacia esas regiones que cumplen con el perfil que ellos tienen. De esa forma no sobreexplotaremos ninguna región y ellos tendrán trabajo al llegar al país”.

Interesante alternativa, candidata ¿y cómo ayudaría usted como Diputada a los problemas que a diario viven los Migrantes en nuestro país?

“Para eso tengo considerado la creación del Servicio y el Tribunal de Migrantes. De esa forma se dará respuesta a los inconvenientes que ellos puedan tener, los podremos guiar en sus trámites y se les dará prioridad judicial, al igual como hoy lo tienen los Tribunales de Familia, para que no sufran abusos ni malos tratos. Sé que podremos avanzar junto con los Migrantes y que crearemos un Chile Multicultural. Unidos lo Haremos”.