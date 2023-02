Una ácida y certera crítica, expresó la candadita a Consejera Constitucional, Ivonne Mangelsdorff, respecto a al modo y las formas con que se está enfrentando la delincuencia, desbordada, según ella, en algunas comunas de la Región de O’Higgins.

“De acuerdo cifras estamos en el peor de los escenarios y al parecer eso les da lo mismo a nuestras autoridades. Diariamente observamos y leemos que los hechos delictivos son ya una normalidad y eso me parece peligroso, sobre todo cuando existe inactividad de quienes ostentan el rol de resguardad a la comunidad”, explica.

En la misma senda, recalca que, “el trabajo de Carabineros de Chile está absolutamente desbordado, por ejemplo, en Graneros hay 37 uniformados para una población que supera los 30 mil habitantes. Eso habla de un mal diseño desde la política local y central. Los asaltos, homicidios y robos en lugares habitados son pan de cada día. Siento que estamos más preocupados de subir los impuestos, que de los reales problemas de la ciudadanía. Lamentablemente el gobierno sigue desconectado, solo los incendios del sur hicieron que el gabinete saliera a terreno”.

Para finalizar, la candidata a Consejera Constitucional, sentencia que la labor del Delegado Presidencial, en esta importante materia, “está absolutamente al debe. No ha sido capaz de organizar a las instituciones, en muchos conflictos se ausenta y envía representantes, etc. La verdad y seamos sinceros, él no ha estado a la altura de las circunstancias”.