Durante su visita la candidata presidencial subrayó la necesidad de fortalecer la ruralidad, mejorar pensiones, salud pública y seguridad, además de rebajar el 20% en cuentas de la luz y un ingreso vital de 750 mil pesos.

Rancagua, 20 octubre 2025.- Acompañada por la senadora Alejandra Sepúlveda y el gobernador Pablo Silva Amaya, Jara recibió el apoyo de más de medio centenar de autoridades locales, entre alcaldes, concejales, consejeros regionales, y parlamentarios.

La candidata presidencial Jeannette Jara protagonizó este fin de semana una jornada territorial en la región de O’Higgins. Su visita incluyó una reunión en Rancagua con más de medio centenar de autoridades incluidos alcaldes, concejales, consejeros regionales y parlamentarios, para culminar con un multitudinario acto ciudadano en la plaza de la histórica población Salvador Allende, en Machalí, donde reafirmó su compromiso con la ruralidad, la equidad social y la unidad nacional.

En punto de prensa, Jara destacó la importancia de fortalecer a las regiones y profundizar en el progreso local, señalando que “los temas de las regiones están muy presentes en nuestro desarrollo programático”. En la reunión con las autoridades zonales coincidimos en “la necesidad de fortalecer aún más la ruralidad y la agricultura familiar campesina”, afirmó.

Más adelante, la Presidenciable enfatizó algunos de los principales ejes de su programa, de donde destaca el ingreso vital de 750 mil pesos, el fortalecimiento de la salud pública mediante la formación y retención de especialistas en regiones, y una reducción del 20% en las cuentas de la luz, argumentando que “las bajas en los costos de generación solar no se han traspasado a los usuarios”.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y con medidas que apunten a bajar el costo de la vida: “Yo no soy de las que promete lo imposible. Mi foco está en soluciones reales, con responsabilidad fiscal y cercanía con la gente”, sostuvo Jara.

Finalmente, la exministra hizo un llamado a la unidad por sobre las diferencias políticas, subrayando que “no tengo ninguna duda de que, si así me eligen, voy a gobernar para todas y todos, construyendo buena política. Así se ama realmente a la patria”, señaló.

La senadora Alejandra Sepúlveda, agradeció a la candidata por venir a la zona justo “cuando celebramos el Día de la Mujer Rural en una región con identidad campesina, con una agricultura familiar que representa al país” y por “el tremendo despliegue y la claridad con que ha manifestado sus ideas. Gracias futura presidenta de Chile”, expresó.

Por su parte el gobernador de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, fue enfático al señalar que “voy a decirle presidenta, porque estoy convencido de eso. Sabemos que le ha puesto mucho empeño a su programa y lo ha demostrado, especialmente con las personas mayores. Estamos comprometidos completamente con su campaña y su programa de gobierno”, dijo para concluir la autoridad regional.