Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster desde el viernes 17 de abril a las 14.00 horas.

Jorge Alis, el comediante argentino más querido de Chile, continúa encendiendo la cartelera con su nuevo show “Argentino QL (+ QL que nunca)”, un espectáculo donde la risa se transforma en catarsis. El próximo sábado 11 de julio el recinto de San Francisco de Mostazal se llenará de risas y las entradas estarán a la venta desde el viernes 17 de abril, desde las 14:00 horas por el sistema Ticketmaster.

La nueva apuesta de Alis es más que un show de comedia, es una experiencia deslenguada, cercana y profundamente humana, perfecta para compartir en pareja, con amigos o con quien necesite liberar tensiones a carcajadas. Una invitación a celebrar desde el humor, abordando lo cotidiano, lo incómodo y lo absurdo de las relaciones, confirmando que reírse juntos sigue siendo el mejor panorama.

Tras el éxito de sus anteriores propuestas, el comediante regresa con un show más QL que nunca, desnudando a toda la sociedad, sus prejuicios, el clasismo y las distintas formas de ver la vida, siempre desde el humor.

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

COORDENADAS:

Sábado 11 de julio

21.00 horas

Las entradas estarán a la venta desde el viernes 17 de abril, desde las 14:00 horas por el sistema Ticketmaster.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello

Estacionamientos gratuitos