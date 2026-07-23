En su primera visita a una división como presidente ejecutivo, recorrió El Teniente para revisar los avances en seguridad tras los accidentes de 2025, conocer directamente la operación y reunirse con trabajadores, dirigentes sindicales y equipos ejecutivos.

Rancagua, julio 2026.- En su primera visita a terreno desde que asumió como presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez inició un despliegue por las divisiones de la Corporación con un mensaje claro: fortalecer la seguridad, estabilizar las operaciones y recuperar la credibilidad mediante una gestión cercana a la operación, basada en la disciplina operacional y el cumplimiento riguroso de los planes.

En la División El Teniente revisó los avances en seguridad implementados tras el accidente fatal de julio de 2025 y sostuvo encuentros con trabajadores, dirigentes sindicales y equipos ejecutivos para conocer directamente los principales desafíos operacionales.

“El futuro de Codelco se construye en terreno. Las mejores soluciones muchas veces nacen junto a quienes enfrentan los desafíos en la faena. Nuestro rol como líderes es estar presentes, generar las condiciones para que todos puedan contribuir y avanzar, con sentido de urgencia, en fortalecer la seguridad, reducir la variabilidad operacional y sentir orgullo por los resultados que somos capaces de alcanzar entre todos”, señaló Gómez

Durante la visita, que incluyó recorridos por Maitenes, la Mina Sub 6 y la sala de telecomandos, Jorge Gómez conoció en terreno los principales procesos operacionales y controles de riesgos críticos, analizó junto a los equipos los desafíos productivos y el desarrollo de la minería profunda, y sostuvo encuentros con trabajadores, dirigentes sindicales y ejecutivos para recoger sus visiones y fortalecer el trabajo conjunto en torno a las prioridades de la división y de la Corporación.

“La seguridad es la condición que hace posible producir bien y de manera sostenible. Cuando fortalecemos nuestros controles, aprendemos de cada experiencia y trabajamos con disciplina operacional, protegemos a las personas y construimos la confianza que Codelco necesita recuperar”, señaló el presidente ejecutivo.

Con esta visita, Jorge Gómez inicia un despliegue en terreno que lo llevará a conocer progresivamente todas las divisiones de la Corporación, en una etapa que busca fortalecer la seguridad operacional, escuchar a los equipos y evaluar la estrategia hacia el futuro.