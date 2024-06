Dos de las leyendas más importantes del rock, ofrecerán un concierto que promete ser legendario.

Los titánicos Journey volverán a Chile luego de 13 años para celebrar sus cinco décadas de historia junto a Deep Purple, otra de las bandas trascendentales de la música de todos los tiempos. El rock clásico rugirá fuerte en este esperado e irrepetible show que se realizará el 17 de septiembre en el Estadio Santa Laura, en donde ambas agrupaciones interpretarán todos los himnos que han marcado a fuego a varias generaciones.

Como era de esperar, esta unión de bandas fundamentales que además podría ser la última visita de Deep Purple al país, logró agotar su primera preventa en sólo tres horas, por lo que a partir de ese momento comenzó la venta general de entradas a través del sistema PuntoTicket. Cualquier otro medio de reventa no está autorizado y puede perjudicar al consumidor.

En este imperdible concierto, que quedará como un hito en la escena nacional, Journey y Deep Purple harán cantar y disfrutar al público con sus clásicos Don´t Stop Believin´”, “Any Way You Want It”, “Faithfully”, “Open Arms”, “Lights” y “Smoke On The Water”, “Highway Star”, “Perfect Strangers”, “Child in Time” y “Soldier Of Fortune”, respectivamente.

Journey y Deep Purple, llegarán a Chile luego de su cita con el público brasileño en Rock in Rio 2024, donde son dos de los headliners más importantes.

Este año, Journey se encuentra celebrando sus 50 años de impecable trayectoria, convertidos en una de las bandas estadounidenses más exitosas de todos los tiempos. Sus canciones han sido parte de la banda sonora de películas, series y de la vida de millones de personas, incluyendo a los chilenos, que destacan como sus mayores oyentes en Spotify.

Precisamente en nuestro país, Journey ha realizado icónicos shows, tanto en el Festival de Viña del Mar como en otras ocasiones donde se ha presentado completamente sold out, por lo que este esperado regreso llena de expectativas a sus seguidores nacionales.

Quien abrirá este histórico concierto, será Deep Purple, líder del rock británico, quien regresa luego de su magistral paso por Masters of Rock, donde hizo vibrar a la audiencia convocada en el mismo Estadio Santa Laura. Deep Purple, cuenta con una inigualable trayectoria de más de 55 años, donde han sido catalogados como uno de los mejores del género, influenciando además a miles de bandas de rock y heavy metal.