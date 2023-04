El pasado viernes 31 de marzo se lanzó en la Casa de la Cultura de Rancagua, el Fotolibro “Garza”, del joven fotógrafo rancagüino Exequiel Vargas, obra que nace de un ensayo fotográfico que retrata la periferia de Rancagua, donde los terrenos vacíos sirven de refugio para desconectarse de la agitada y ruidosa vida urbana.

Con la presencia el editor de Ediciones “La Visita”, Miguel Ángel Felipe, del director del Festival de Fotografía de la Sexta Región (FEFS), Milko Carreño, fotógrafos y público de la región de O´Higgins, se lanzó el primer trabajo de Exequiel Vargas.

“Vivo en la periferia de Rancagua, y desde mi pieza puedo ver como termina la ciudad. Este borde de Rancagua es también el borde de lo real. Estos sitios tienen un valor personal que yo frecuento y hago caminatas para desconectarme mental y socialmente… es como meditar. Estos potreros están llenos de vida, casi como un ecosistema y en él habitan animales como las garzas” explica el autor.

Respecto a su incipiente carrera, el artista reconoce que su interés por la fotografía nace por la carátula de un álbum llamado “Sings Reign Rebuilder” de Set Fire to Flames, hecha por Michael Ackerman, “porque sus imágenes no son nítidas y parecen no reales”.

Vargas fue uno de los estudiantes de los talleres de fotografía gratuitos Imagen Latente de Rancagua y sus primeros acercamientos al trabajo fotográfico autoral fueron a través de Ediciones “La Visita”, editorial que ahora publica su primer fotolibro.

Garza forma parte de la colección El Rectángulo, que ya ha publicado 25 títulos con los autores más importantes del panorama fotográfico nacional, siendo Vargas el autor más joven, con solo 25 años.

“Lo que me llamó la atención es la originalidad en el lenguaje de un autor que habla de su entorno, enfrentando su realidad, los cambios que tiene el lugar, ese espacio al que se refiere como los potreros alrededor de Rancagua y lo hace proponiendo un relato visual que nos invita no solo a sostener esa realidad, sino a recoger lo poético de lo que está viendo”, explicó Miguel Ángel Felipe quien presentó la obra en Rancagua.

Para Felipe, “es un relato nocturno que se parece a un paseo por lugares que están atados a la biografía del autor, donde la comunidad de personas, animales y paisajes, conforman un imaginario propio que constituye una identidad fuerte, cargada de sensibilidad y llena de posibilidad en la creación. Es un libro pequeño, pero lleno de carácter, que tiene algo de paradójico y circular pues te invita a volver a verlo”.

Este es el segundo libro que nace desde el Festival de Fotografía de la Sexta Región, después de “Parking” de Milko Carreño. A juicio del editor de “La Visita”, es muy necesario que se institucionalice la abundante creación y difusión que nace de tan importante festival, en obras permanentes como este nuevo fotolibro.-

Fotografías gentileza: Juvenal Munizaga