Juan Andrés Caroca, rancagüino de 32 años, estará en la papeleta en abril y en su primera entrevista nos comenta algunas ideas, críticas y por sobretodo sueños de lo que será el proceso constituyente.

Para el candidato, uno de los tres que logró pasar con creces la cantidad de patrocinios que les exigía la autoridad para presentarse, “aquellos que son parte del problema, no pueden ser parte de la solución” por tanto, se desmarca de los partidos políticos y es enfático en señalar que “durante los últimos 30 años, la clase política, incluyendo este proceso, han legislado como anillo al dedo de sus intereses. Los partidos son importantes, pero hoy es la ciudadanía quién debe establecer el marco para que las reales demandas de cambio no queden en nada. Pareciera ser que el concepto de que no se quería Convención Mixta no se entendió”.

Adicionalmente asegura que es candidato porque cree en el capital humano de la región y se muestra absolutamente contrario a que vengan desde fuera de la zona a imponerse candidaturas. “Conozco gente muy buena de muchos sectores políticos, pero sigue el paternalismo de Santiago primando por sobre nuestros propios actores sociales. Eso debe acabar”.

¿Por qué ir de Constituyente?

Creo la verdad que es una respuesta difícil. Votamos un cambio de Constitución hace muy poco y cuando uno escucha las propuestas, ve que muchas apuntan a reformas y maquillaje, más que a cambios concretos para el país. No me creo dueño de la verdad, pero la gente en la calle fue bastante clara, el tiempo de los negociados y las cosas en la medida de lo posible se acabó. Y ante eso, creí que era necesario hacer algo para evitar lo que precisamente pasó, que llegaran los turistas electorales que poco y nada de vínculo tienen con la zona a ofrecer ser parte de la solución. Conversé con mucha gente antes de hacerlo, no para saber si apoyarían una candidatura o no, sino para saber que pensaban. Después de eso, creyendo con absoluta convicción que podemos pelear de igual a igual, decidí dar el paso.

¿Por qué como independiente fuera de pacto y no en una lista de independientes?

La verdad, creo que para participar en una lista deben haber intereses superiores a solo un pacto electoral. Si nos agrupamos solo para juntar votos y no hay un trasfondo de cambio atrás, estaríamos ofreciendo las mismas cosas que criticamos de los partidos: ganar poder por poder. No lo vemos así, sabemos que será más difícil, pero estamos dispuestos a dar esa pelea.

¿Pero es necesaria la unidad?

Por supuesto, y por lo mismo, cuando vimos que habían más de 50 candidatos independientes en el distrito fuimos los primeros en ofrecer dar un paso al costado (aún teniendo casi 300 patrocinios en ese momento) con tal de buscar una lista que agrupara o nos ayudara a proyectar las ideas que habíamos ido recogiendo en el trabajo territorial y que pueden leer en nuestro sitio web https://juancaroca.cl/nuestro-proyecto/. No fue así y hoy las cosas nos tienen con varias listas y tres candidaturas independientes fuera de pacto.

¿En que se basa el programa?

Nuestro proyecto busca transformar la relación entre el Estado y las personas y por eso defendemos que la nueva Constitución debe nacer en las regiones. Hasta ahora, hemos podido ver, que principalmente nuestra región es una zona netamente productiva, pero en términos concretos esa productividad no se ve reflejada en la realidad del día a día de la gente, Pareciera ser que nuestro único rol es pagar tributos a la capital. Por eso apuntamos a un regionalismo pleno, con autonomía y poder de decisión local, donde podamos instalar mesas a nivel comunal que expresen y se sumen al debate. También apelamos a una transición ecológica del Estado, lo que supondrá un cambio absoluto en la relación con el medioambiente. Pero quizás lo más importante, es asegurar los derechos básicos. Vamos a trabajar arduamente para poder poner a disposición de nuestra población salud, educación, vivienda, cultura, ciencia y deporte (porque consideramos estos últimos tres, como derechos básicos) de calidad, gratuitos y por sobretodo, adecuados a las particularidades de cada zona. Creemos en el rol del Estado como controlador de los recursos naturales a perpetuidad, incluyendo el agua como un bien esencial de uso público y la conformación de empresas estatales para dar cobertura a la construcción de viviendas, carreteras y hospitales. No estamos contra los privados, pero creemos que hoy ocupan un rol que le corresponde al Estado retomar.

¿Cómo se sostiene una campaña siendo independiente?

Ese es quizás el problema más grande. Los recursos, más cuando las últimas elecciones de nuestro distrito las ha ganado gente que entregaba chocolates más que ideas, pero nosotros apelamos a que la gente sabrá defender ideas más que el marketing político. No obstante, en los próximos días Servel nos abrirá una cuenta en el banco para recibir donaciones. A pesar de eso, tomamos la decisión de recibir donativos sólo de personas particulares, no de empresas ni agrupaciones, porque eso también, si bien nos limita, defiende nuestro principio de independencia. Cualquier aporte, desde 100 pesos nos permite llegar a más gente con nuestras ideas. Eso es algo que no vamos a transar. Y estamos felices de poder buscar representar la zona que amamos, nuestro hogar.

Sobre el candidato

Nombre: Juan Andrés Caroca

Distrito: 15

Edad: 32 años

Donde vive: en Rancagua, en la Población Santa Filomena

Estudios: Egresado de Periodismo UDP, Minor en Ciencias UDP, Diploma de honor de Astronomía UDP, M1 de Comunicación e Información Universidad París 2 – Pantheón-Assas.

Equipo de fútbol: O’Higgins de Rancagua

Gustos: volví a ser vegetariano hace cerca de un año, porque creo en los derechos de los animales.