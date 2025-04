Con una ceremonia realizada en el Teniente Club, en el campamento minero Sewell, la División de Codelco reconoció a quienes han forjado su historia y reafirmó el compromiso que la proyecta hacia el futuro: Dar todo por Chile.

Sewell, 29 abril 2025.- El Teniente Club, en el campamento minero Sewell, fue escenario de la ceremonia de aniversario número 120 del mineral El Teniente, propiedad de Codelco Chile, en una jornada que honró la historia de la cuna de la gran minería del cobre en nuestro país y en la que se reconoció a personas que han sido clave en el desarrollo de la cuprífera.

El evento contó con la participación de la ministra de minería, Aurora Williams; el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco; el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado; vicepresidentes y ejecutivos de Codelco; el gerente general de División El Teniente, Andrés Music; quienes junto con dirigentes sindicales, representantes de comunidades vecinas, trabajadores, trabajadoras y autoridades regionales y comunales, se reunieron para cantar el “cumpleaños feliz” de la minera, en una ceremonia transmitida vía streaming a toda la División y a la región a través del canal Youtube de El Teniente.

“Son pocas las organizaciones que logran sostenerse tanto tiempo y que siguen siendo motor, orgullo y futuro, como es el caso del Teniente. Hoy estamos aquí no sólo para mirar el pasado, sino para honrar la historia como un trampolín para seguir construyendo ese porvenir”, sostuvo el gerente general de Codelco División El Teniente, Andrés Music.

“El Teniente no es sólo la mina subterránea más grande del mundo, también es una empresa estatal y eso nos tiene que honrar. Parte del corazón productivo de Chile, una riqueza que no nos pertenece a algunos, nos pertenece a todos”, agregó.

Una historia que mira al futuro

La ministra de Minería, Aurora Williams, en tanto, destacó que “muy pocas operaciones en el mundo pueden relatar la historia de El Teniente. Son 120 años pero, además, con una proyección a 50 años más, con una modernización en la operación minera, con talentos nuevos y eso es una muestra de cómo se asumen los grandes desafíos, especialmente de lo que significa la minería pública, en una empresa que es de todos los chilenos y chilenas”.

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, destacó la capacidad productiva de la División y entregó un mensaje a las y los trabajadores: “El Teniente aportó al Estado 20.500 millones de dólares en los últimos 15 años. Ese solo dato nos da cuenta de lo enorme del negocio y aporte de esta empresa a Chile. Quiero agradecer a los trabajadores por lo que hacen a diario, por su orgullo de tenientinos y tenientinas, por su porfía para salir adelante en toda situación difícil, por su legendaria solidaridad, por su ambición de querer ser siempre los primeros. Porque sin El Teniente, Codelco, esta región y Chile no serían lo mismo”.

El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, puso el foco en los próximos años y en el aporte de la cuprífera. “Cuando uno tiene 120 años, obviamente tiene una historia larga, pero División El Teniente tiene un futuro muy potente, en el que va a estar acompañando y entregando recursos al Estado de Chile, a todos los chilenos y las chilenas, y que son tan necesarios para contribuir al desarrollo sostenible”, aseveró.