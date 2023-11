La cadena chilena de hamburguesas se convirtió en la primera de su categoría en lograr el sello B Corporation que reconoce y valida prácticas comerciales comprometidas con el bienestar de la sociedad y el medioambiente.

Rancagua, 28 Noviembre 2023.- La cadena nacional de hamburguesas Just Burger marcó un nuevo hito en el segmento de las marcas de comida al anunciar su certificación como Empresa B. Desde octubre de 2021, la compañía ha emprendido una transformación integral, evaluando y mejorando sus procesos para alinearse con los principios de las principales empresas del mundo en materia de estándares de compromiso social y medioambiental, convirtiéndose así en la primera marca chilena de restaurantes de comida rápida en obtener esta distinción.

Las Empresas B son organizaciones comprometidas con un enfoque que equilibra el propósito social y ambiental con la generación de beneficios económicos. Estas compañías buscan no solo maximizar el retorno financiero para sus accionistas, sino también crear un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente. Al obtener la certificación como Empresa B, las organizaciones demuestran su compromiso con estándares rigurosos de transparencia, sostenibilidad y responsabilidad social, contribuyendo de esta manera a un modelo de negocio más consciente y orientado hacia el bienestar global.

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, Just Burger se ha propuesto reducir su impacto ambiental adoptando prácticas sostenibles en la cadena de suministro, gestión de residuos y energía. En ese sentido, la empresa mide y compensa su huella de carbono con la meta ambiciosa de disminuirla en un 1% cada año. Además, ha contribuido a la generación de energía eólica en la ciudad de Los Ángeles, a través del proyecto Cuel Wind Power. Del mismo modo, durante 2023 lograron reducir el consumo de agua en un 5%, con planes de continuar en esa línea en los próximos años.

“Estamos muy emocionados por este hito significativo en el viaje de Just Burger, por lo que agradecemos a nuestros equipos, clientes y socios por su continuo apoyo. La certificación de Empresa B fortalecerá nuestra posición como líderes en la industria y nos inspirará a seguir innovando en formas que beneficien a las personas y al planeta”, explicó Nicolás Contreras, Gerente General de Just Burger.

Este logro consolida a Just Burger como líder en la industria alimentaria del país, destacando su compromiso con la sostenibilidad, transparencia, prácticas laborales justas, contribución a la comunidad y ética empresarial.