KC and the Sunshine Band llega a Gran Arena Monticello el próximo domingo 30 de abril, para hacer bailar al público con éxitos como “Get Down to Night”, “Keep it comin´love”, “I´m your boogie man”, entre otros. Desde las 21.00 horas los fanáticos podrán disfrutar de grandes clásicos a nivel mundial, que mezclan funk, R&B, disco, pop rock y dance.

Los estadounidenses, que iniciaron su carrera musical el año 1973, se mantienen vigentes hasta la actualidad y cuentan con ventas de más de 100 millones de discos, nueve nominaciones a los Grammy, tres premios Grammy y un American Music Award, posicionándolos como una de las agrupaciones más progresistas de los 70 y se le atribuye haber cambiado el sonido de la música pop moderna.

La banda lanzó su último sencillo, “Movin’ Your Body” el 2 de junio de 2017 escrita por el fundador, Harry Wayne Casey (KC), la canción impactó en el Billboard Dance Chart en el número 46, lo que le dio su cuarta lista consecutiva de Billboard Dance. “Con toda la tensión del mundo en este momento, quería escribir una canción para ayudar a la gente a escapar y dejar atrás sus preocupaciones”, dijo Casey. “Quiero que la gente suba a la pista de baile como lo hicimos en los viejos tiempos y todavía lo hacemos hoy”.

ACERCA DE BOULEVARD MONTICELLO

Boulevard Monticello forma parte de Monticello, el centro de entretención más importante de Chile. Cuenta con una variada oferta gastronómica, de espectáculos y juegos. Las aperturas de restaurantes como Hops (Carolina Bazán) y Black Bar (Daniel Greve) se suman a las propuestas ya establecidas de chefs celebrities, entre los que figuran Yann Yvin (Yann Yvin Brasserie), Sergi Arola (Lola Tapas Bar), Tomás Olivera (Olivera Pastas) y el recién inaugurado “El Discípulo del Chef” by Yuhui, el flamante ganador del concurso de cocina que se emitió por CHV.

La oferta gastronómica también incluye al gran buffet Capataz, RES de Angostura, Tian Yi Jiao y los fast food Johnny Rockets y Burger King, junto al servicio de Starbucks. Dentro de las atracciones de Boulevard Monticello destaca Gran Arena Monticello, con variados shows y conciertos que conforman una cartelera increíble, acompañado de tiendas y juegos para niños, todo para vivir una experiencia única a sólo minutos de Santiago.

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

COORDENADAS

Domingo 30 de abril

21.00 horas

Entradas a la venta por el sistema Topticket.cl