La agrupación argentina de cumbia más importante de los últimos años regresa a Gran Arena Monticello para repetir la exitosa presentación que realizaron en mayo del 2025 y para mostrar su reciente canción llamada “Recordatorio”, que lanzó hace cerca de tres semanas. La nueva cita será el viernes 27 de febrero, donde los fanáticos disfrutarán los grandes éxitos que los han posicionado en los primeros lugares de reproducciones de diferentes plataformas de streaming y música. Entradas disponibles desde el lunes 12 de enero a las 12:00 horas, por el sistema Ticketmaster.

La banda inicia este 2026 visitando algunas ciudades argentinas, además de España, Bolivia y Perú y concentrados en preparar su debut en el Festival de Viña del Mar fijado para el 25 de febrero, día que también tendrá a Juanes en la parrilla de artistas. La participación de argentinos concentra una alta expectativa, ya que será el artista encargado de regresar la cumbia al escenario más importante de Latinoamérica, tras seis años de ausencia del género en el evento.

Formados en 2016 y considerados como un fenómeno musical en diferentes países, Ke Personajes está liderada por el argentino Emanuel Noir en la voz, Sebastián Boffeli en batería, Enzo Martínez en percusión y Joel Brem en el segundo teclado lograron gran notoriedad el 2022 con éxitos como “Adiós amor” y “Oye mujer”, que se viralizaron a nivel mundial.

Ke Personajes es un cuarteto que ha desarrollado una meteórica carrera, saltando del barrio a los grandes escenarios. Se formó oficialmente, según ha relatado el propio Noir, en una fiesta, casi de casualidad: alguien vio que Seba Boffelli, uno de los integrantes, subía videos a su canal de YouTube, le gustó lo que hacían, de manera informal en ese momento, y los invitó a tocar frente a público en un evento privado. Gustaron a la gente y lo demás ya es parte de una historia que habla de una explosión tan rápida como pocas veces vista.

COORDENADAS:

Viernes 27 de febrero

21.00 horas

Las entradas estarán disponibles desde el lunes 12 de enero a las 12:00 horas, por el sistema Ticketmaster.

