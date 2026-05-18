El jefe comunal advirtió que la eventual reducción de recorridos o paralización de servicios podría profundizar aún más los graves problemas de conectividad que afectan diariamente a miles de rancagüinos._

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, realizó un fuerte llamado al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a la autoridad regional y a los parlamentarios de la zona, tras la alerta levantada por operadores del transporte público sobre una posible reducción de recorridos e incluso una eventual paralización parcial de servicios en la capital regional.

La autoridad comunal manifestó su preocupación por el impacto que esta situación podría generar en miles de vecinos que diariamente enfrentan largas esperas, baja frecuencia de micros, recorridos insuficientes y problemas de conectividad en distintos sectores de la ciudad.

“Estamos hablando de un problema grave que podría afectar directamente la vida diaria de miles de rancagüinos. El transporte público no es solo mover personas de un lugar a otro. Es calidad de vida. Es tiempo con la familia. Es llegar al trabajo, al médico o a clases con tranquilidad”, señaló el alcalde.

Agliati sostuvo que la situación actual del transporte público en Rancagua ya presenta importantes deficiencias y que una eventual reducción de servicios podría agravar aún más una realidad que miles de personas viven diariamente.

“La ciudad no resiste ni una máquina menos. Y las familias no resisten ni un peso más”, afirmó.

Asimismo, recalcó que, pese a que el transporte público no depende directamente del municipio, desde su administración han mantenido una preocupación permanente por el tema, impulsando gestiones y exigiendo avances concretos para la ciudad.

En ese contexto, destacó la implementación del “Perímetro de Exclusión”, una demanda histórica de Rancagua que busca ordenar el sistema y establecer mayores exigencias para los operadores, mejorando estándares de funcionamiento y calidad para los usuarios.

Sin embargo, el alcalde advirtió que los avances todavía son insuficientes frente a las necesidades reales de la ciudad.

“Rancagua merece un sistema de transporte moderno, digno y confiable. No podemos esperar a que recorridos desaparezcan o que sectores completos queden aislados para recién reaccionar”, agregó.

Finalmente, Raimundo Agliati realizó un llamado “claro, firme y urgente” al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a la Seremi de Transportes, al Gobierno Regional y a los parlamentarios de la región a involucrarse activamente y avanzar en soluciones concretas que permitan fortalecer frecuencias, mejorar recorridos y entregar mayor conectividad y certeza a miles de familias rancagüinas.

“Como alcalde, voy a seguir levantando la voz y defendiendo con fuerza el derecho de nuestros vecinos a contar con un transporte público a la altura de una capital regional”, concluyó.