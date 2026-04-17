Una festiva mañana se vivió en la capital regional en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Deporte.

Rancagua, 13 abril 2026.- Una multitud se reunió en el gimnasio Hermógenes Lizana para participar de “La corrida más larga de Chile”, actividad organizada por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes que se realizó de modo simultáneo este 11 de abril en todas las regiones del país y que en Rancagua convocó familias, adultos mayores, mujeres, hombres, niñas y niños de todas las edades con un denominador común: pasarlo bien practicando actividad física.

Los participantes corrieron las distancias de 3 y 5 kilómetros, con largada y llegada en el recinto deportivo. Para entrar en calor la jornada comenzó con el conocido bailarín y figura televisiva Iván Cabrera, quien movió a los asistentes con el tradicional “Latinos” rancagüino y otros ritmos, previo al comienzo de la corrida. También hubo feria de servicios, hidratación, stand de frutas, entrega de kits, de modo que no faltara nada para el éxito de la actividad.

En la deportiva mañana, la delegada presidencial regional, Susana Pinto, relevó la masiva asistencia y la importancia de impulsar la práctica del deporte. “Estamos aquí en Rancagua en el Hermógenes Lizana disfrutando de esta gran corrida a nivel nacional y regional. La participación ha sido muy alta y vamos a seguir incentivando estas instancias deportivas que por cierto ocupan los espacios públicos y nos ayuda también con la seguridad. Por supuesto vamos a estar invirtiendo a través del Ministerio del Deporte en estas actividades y en infraestructura deportiva para toda la Región de O’Higgins. Esta es una iniciativa del Ministerio del Deporte a lo largo del país así que estamos en cada una las regiones”, indicó la máxima autoridad regional del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En el mismo sentido, la seremi del Deporte, María Isabel Moraga, no ocultó su satisfacción por la alta participación. “Estamos felices de haber tenido una gran fiesta del deporte acá en Rancagua. Hoy estamos festejando el Día Nacional del Deporte, celebrando una actividad al aire libre con miles de personas que se convocaron acá en el complejo Hermógenes Lizana. Esta es la corrida más grande y más larga de Chile y ahora se está viviendo en todas las regiones de nuestro país está simultanea corrida que dio la partida a nivel nacional nuestra ministra Natalia Duco. Nosotros estamos acá junto a la delegada, nuestros seremis, autoridades y miles de personas. Feliz de incentivar el deporte, la actividad al aire libre, activar Chile, a mover Chile y también a mover Rancagua”, indicó entusiasta la seremi.

Además de la delegada y la seremi del Deporte, acudieron a la actividad deportiva los seremis de Desarrollo Social y Familia, Cristian Flores; Transportes y Telecomunicaciones, Julio Gutiérrez; y Justicia y Derechos Humanos, Luis Zúñiga; así como también el acalde Raimundo Agliati.

PARTICIPANTES CONTENTOS CON LA POSIBILIDAD DE HACER DEPORTE

Quienes concurrieron valoraron la instancia deportiva. El ganador de los 5K, Arturo Fernández, es kinesiólogo, deportista amateur y concurrió junto a sus compañeros de trabajo para participar de esta instancia. “Nunca había sacado un primer lugar, era obviamente una distancia corta, pero no por eso menos intensa y menos entretenida. Llevo aproximadamente 2 años corriendo, así que contento”, indicó.

Alvan Cáceres, monitor deportivo, acudió con su hija y celebró la realización de “La corrida más larga de Chile”. “Todos los años venimos y es tradición para nosotros participar de la actividad física, así como en otras competencias. Es una muy bonita experiencia acompañado de mi hija, inculcándole valor, respeto y disciplina con el deporte. Ella corrió los 3 kilómetros sin parar. De hecho bajó su marca y feliz por eso también”, dijo el participante.