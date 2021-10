La preocupación del Post Natal por parte de las mujeres es un tema muy delicado. Acá veremos una nueva propuesta, que busca la ampliación de este período.

Rancagua, 26 octubre 2021.- Según estudios de maternidad, los primeros meses pueden marcar el camino de cada bebé. Una buena alimentación, un buen descanso y un hogar conformado hacen la diferencia en el futuro de ese hijo o hija que llegó al mundo. Pero también hay un tema que es muy necesario y que permitirá una mejor unión entre madre y bebé. Para eso se debe tener en cuenta que el tiempo, hace algunos años, se extendió pero sigue siendo un tiempo que no es el óptimo para conseguir una crianza efectiva en los primeros meses de vida del bebé.

El Post Natal es una preocupación prioritaria para las familias y mujeres. Cuando se extendió de tres a seis meses fue una gran noticia, pero la realidad que hoy se vive en nuestro país y, sobre todo, en la región de O’Higgins indican que ese tiempo no es el que realmente se necesita para que se produzca una buena crianza cuando el pequeño o pequeña depende totalmente de sus padres. Es por eso que el eje de campaña de la candidata a diputada Ivonne Mangelsdorff, busca aquello, que se extienda el Post Natal a 12 meses, que es un tiempo necesario para dar tranquilidad a la preocupación que las mujeres tienen cada vez que se va acortando ese tiempo para estar con nuestro bebé. “El apego es prioritario. Debemos construir el ambiente para que este tema entre en discusión y poder lograr que lo discutamos en el Congreso. Dentro de mis ejes de campaña es el primer proyecto que presentaré a discusión cuando sea electa diputada por el distrito 15”, manifiesta Mangelsdorff.

En el mundo, Croacia es el país con el más amplio Post Natal, que dura 410 días. Economías potentes del orbe, como Reino Unido, poseen 315 días de permiso; Noruega 315 y Suecia 240, por ejemplo. La Organización Internacional del Trabajo recomienda que sean 14 las semanas de permiso para generar este importante vínculo. “Por eso que es importante ampliar este período y es parte principal en mi programa, el que fue realizado junto a las personas, en terreno. Una de las preocupaciones mayores de nosotras es saber que tenemos que volver a trabajar cuando aún vemos muy pequeños a nuestros hijos. Esa angustia la podemos minimizar con el Post Natal de 12 meses”, argumenta la candidata a diputada Ivonne Mangelsdorff.

“Este eje de mi campaña es trascendental y será el primer proyecto que llevaré a discusión en el parlamento. Es importante que la madre e hijo estén Unidos por Un Año, y para eso trabajaremos. No podemos seguir con las preocupaciones que tienen las mujeres en este punto y no dar soluciones. Lo tendré presente y me comprometo a dar vida a este importante proyecto. Te invito a que avancemos de la mano, para construir un mejor país para todos. Permitamos un mejor y mayor apego. Unidos lo Haremos”, finaliza la candidata Mangelsdorff.