De Peumo a Mostazal, el conjunto instrumental de música docta ha comenzado a instalar su programación 2026 en el territorio regional, ampliando el acceso gratuito a la música clásica.

Peumo, Requínoa, Palmilla, Mostazal, San Vicente de Tagua Tagua, Lolol y San Fernando son las comunas que desde marzo han recibido la presentación en vivo de la Orquesta de Cámara de la Universidad de O’Higgins. De este modo, la agrupación de música docta y profesional de la UOH ha llevado su repertorio, de manera gratuita y abierta a todos los públicos, a espacios de la Región de O’Higgins donde este tipo de conciertos aún resulta inusual.

La programación continuará el resto del año con conciertos gratuitos en otras comunas de la región, gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el apoyo del Ministerio de Educación. Además, de la habitual agenda en ambos Campus de la Universidad.

Para el alcalde de Palmilla, Carlos Carrero, estas actividades trascienden lo artístico. “En comunas donde no siempre llegan estos espectáculos, la orquesta UOH representa una oportunidad concreta de acceso cultural”, recalcó. En esa línea, añade que acercar la cultura al territorio es clave para democratizar estos espacios.

El repertorio de Strauss y Beethoven, junto a la soprano Paulina González, activó recuerdos y emociones en la misma localidad de Palmilla. Uno de los asistentes, José Cornejo, evocó los espectáculos que veía en televisión y no imaginó vivir algo así en su comuna. “Me voy lleno de cultura” e impactado por una voz “espectacular”, señaló. Desde otra vereda, Camila Ortiz lo vivió desde el cuerpo, en una experiencia que describió como “sobrecogedora”.

En Requínoa, la curiosidad marcó el inicio. Cristóbal Guajardo llegó sin mayor cercanía con la música clásica y terminó calificando la jornada como “una muy linda experiencia”. Para Paula Rodríguez, en tanto, el programa Cuerdas en Diálogo fue el más significativo, y expresó su interés por volver a asistir a un concierto similar.

En Mostazal, el especial de quinteto de vientos de Brevedades y Resonancias generó un vínculo emocional y formativo. “Se siente por dentro, no solamente en el oído”, comentó Constanza Escanilla, quien además valoró las explicaciones que acompañaron la presentación. En la misma línea, Alberto Bustos destacó que ese contexto hizo la experiencia más cercana, abriendo la puerta a nuevos públicos.

Desde la Universidad de O’Higgins, el Prorrector Álvaro Cabrera Maray, señaló que asistir a un concierto “nos permite detenernos, conectar con las emociones y abrir la imaginación”, reforzando la idea de la cultura como una necesidad. En ese sentido, indicó que la Orquesta de Cámara UOH se proyecta como una puerta de entrada a la música clásica en la región, acercándola a públicos de todas las edades.