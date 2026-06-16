Utilizando las redes móviles existentes, las radios PoC están permitiendo a las viñas de O’Higgins y Maule superar las limitaciones de cobertura de los sistemas tradicionales y mantener conectados a sus equipos en tiempo real.

Chile es uno de los principales productores de vino del mundo y gran parte de esta actividad se concentra en regiones como O’Higgins y Maule. Sin embargo, detrás de cada vendimia y proceso productivo existe un importante desafío operacional: mantener conectados a trabajadores, supervisores y operadores que muchas veces desarrollan sus labores en predios de gran extensión y distribuidos en distintos sectores.

Durante años, gran parte de estas operaciones dependió de radios tradicionales cuya cobertura estaba condicionada por la geografía y la infraestructura disponible. Hoy, sin embargo, una nueva tecnología está comenzando a cambiar esa realidad.

Se trata de las radios PoC (Push-to-Talk over Cellular), equipos que utilizan las redes móviles para transmitir comunicaciones instantáneas, permitiendo ampliar significativamente la cobertura y mantener conectados a los equipos incluso cuando se encuentran en distintos sectores de una viña.

Según explica Mariela Vilos, gerente de Ingeniería de Radiolink, este tipo de soluciones responde a una necesidad cada vez más presente en la industria.

“Las radios PoC permiten superar esas limitaciones de cobertura utilizando las redes móviles ya disponibles, entregando una comunicación más amplia y versátil. Estas permiten no sólo comunicación de voz instantánea, sino localización por GPS, transmisión de video en vivo e inclusive botón de emergencia ante cualquier situación crítica”, señala.

La ejecutiva agrega que la comunicación en tiempo real es especialmente importante para coordinar labores entre supervisores, operadores de maquinaria y cuadrillas de trabajo.

“Mantener conectados a todos los equipos permite mejorar la coordinación de las operaciones, optimizar tiempos de respuesta y actuar con mayor rapidez ante cualquier contingencia o emergencia”, comenta.

Una tecnología que gana terreno en la industria vitivinícola

De acuerdo con Vilos, uno de los principales obstáculos para la adopción de estas tecnologías sigue siendo el desconocimiento.

“Muchas empresas las asocian únicamente al monitoreo por GPS o al control de personal, sin considerar su aporte en materia de seguridad, coordinación y eficiencia operativa. A esto se suma la percepción de que requieren una infraestructura compleja, cuando en realidad son soluciones intuitivas y de fácil implementación”, explica.

Para Marcelo Silva, Channel Manager de Hytera en Chile, esta tendencia refleja cómo la industria vitivinícola está incorporando soluciones tecnológicas que ya son ampliamente utilizadas en otros sectores productivos.

“Las radios PoC están permitiendo a las viñas contar con comunicaciones más amplias, estables y eficientes. Esto facilita la coordinación de equipos distribuidos en grandes extensiones de terreno y contribuye a operaciones más modernas, seguras y productivas”, afirma.

A medida que el sector vitivinícola continúa avanzando en su proceso de modernización, tecnologías como las radios PoC comienzan a posicionarse como una herramienta clave para enfrentar los desafíos operativos de una industria fundamental para la economía chilena.