“Estas iniciativas pretenden destacar a las y los artistas nacionales entre el público, contribuyendo a difundir y preservar su legado entre las audiencias”, destacó el impulsor de las propuestas, el Alcalde Juan Ramón Godoy Muñoz, Presidente de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua.

Festejar con un espectáculo de primer nivel y valorar a nuestros artistas chilenos, fue el objetivo de la Gala de Aniversario N°10 del Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua, uno de los espacios culturales más importantes del país y el más relevante dentro de la Región de O’Higgins.

Y es que, a lo largo de esta primera década de historia, el recinto ha acogido figuras de renombre internacional y nacional, sus óperas han recibido laureados reconocimientos, y también ha puesto en valor el trabajo de las y los artistas regionales que dan vida a sus 33 comunas.

Es así como ha impulsado programas de fomento a la industria creativa local, con énfasis en la administración actual del Alcalde Juan Ramón Godoy Muñoz, Presidente de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua.

“Estamos felices de celebrar estos primeros 10 años de historia del Teatro Regional Lucho Gatica. Es por ello que quisimos ofrecer una Gala que reuniera los elementos en torno a los cuales queremos proyectar su impacto en el tiempo: con artistas regionales de calidad, como el Ballet Folclórico de Rancagua, a cargo de la obertura; junto a la presentación de la tremenda cantante Verónica Villarroel, soprano de nivel internacional, de tal manera que acercamos a artistas de renombre mundial a nuestras audiencias, como también el canto lírico a todas y todos; y distinguiendo a nuestros exponentes nacionales, para darles el lugar que merecen”, explica el Alcalde Juan Ramón Godoy.

Del mismo modo, este martes fue inaugurado el “Paseo de las Estrellas” del Teatro Regional Lucho Gatica. “La iniciativa pretende destacar a las y los artistas nacionales entre el público, contribuyendo a difundir y preservar su legado dentro de las audiencias”, subraya el impulsor de la idea, Juan Ramón Godoy. “Sabemos que esta instancia será un punto de encuentro obligado para turistas extranjeros y chilenos, como también para nuestros habitantes, quienes querrán fotografiarse ya no sólo con las estatuas en homenaje a Lucho y Arturo Gatica, sino que además con las estrellas que ahora revelamos ante la comunidad”.

El Paseo de las Estrellas rinde honores a figuras de la música y artes escénicas, los cuales recibirán el Reconocimiento al Aporte en las Artes y las Culturas Teatro Regional Lucho Gatica, en cada aniversario. Este año, los destacados fueron el Maestro Valentín Trujillo, pianista, compositor, arreglista y director de orquesta chileno de música popular. También se reconoció, de manera póstuma, a Ernesto Rosson, músico y gestor cultural que creció en Rancagua y quien formó un trío musical junto a Lucho Gatica y Antonio Muñoz, además de fundar la Academia Rosson, dedicada a la enseñanza y promoción de la guitarra clásica y popular. Igualmente fue alumno del escritor Óscar Castro e integró el grupo Los Inútiles, con el que mantuvo viva la actividad cultural en Rancagua.

Acerca del reconocimiento que le fue otorgado, Trujillo indicó estar “impactado. Para un hombre de 90 años es bastante emocionante recibir el cariño de ustedes (…) He tenido la oportunidad de ser beneficiado por gente de Rancagua, artistas que han marcado mi vida, que son rancagüinos. Un rancagüino que marcó mi vida fue el gran compositor Ariel Arancibia, que fue alumno del gran óscar Castro y musicalizó sus versos. Poco trabajé con Lucho Gatica, un ave que voló muy alto (…) Fui pianista por 12 años consecutivos de Arturo Gatica (…) No puedo decir a ustedes ni expresar los agradecimientos que tengo, a la honorable Municipalidad (de Rancagua), a todos ustedes, a toda la familia Gatica (…) La vida ha sido muy generosa conmigo. No quiero ser joven, estoy disfrutando de todas las cosas que he logrado, gracias a ustedes”, expresó el afamado músico.

“El teatro no tenía estas características de estar abierto a la comunidad, y eso es una gran cosa, porque la cultura no es privilegio de nadie (…) Mi padre fue una persona que luchó incansablemente por el acceso a las culturas y las artes (…) Así que con mayor razón, para nosotros es un orgullo este reconocimiento. Además su sueño fue que alguna vez Rancagua llegara a tener un teatro regional”, aseguró el hijo de Ernesto Rosson, el también músico Ricardo Rosson.

El espectáculo central de la gala fue el concierto brindado por la soprano chilena Verónica Villarroel, cantante lírica de renombre internacional, quien se presentó gratis para todo el público. La asistencia era vía inscripciones en rancaguacultural.cl o con retiro de invitaciones por boletería del recinto. En palabras de la artista, el aniversario del recinto de Milán N°342 es “importante para todo Chile, Sudamérica y América, porque somos un continente. Feliz cumpleaños, que tengan billones de vidas por delante, que se convierta en un teatro más grande todavía, sobre todo en las personas que lo componen, en la ayuda, en el apoyo y en el amor a lo que es el teatro”.

Acerca del aniversario, el Gobernador Regional Pablo Silva afirmó que el recinto de Millán N°342 “se ha transformado en un referente de muchas actividades culturales, así que contento de este crecimiento, que va de la mano con la inversión del Gobierno Regional, con los recursos que asignamos anualmente, más de $370 millones para que funcione anualmente”.

SOBRE EL TEATRO REGIONAL LUCHO GATICA

Fundado en julio de 2013 para promover el desarrollo del arte y la cultura en la Región de O´Higgins, su nombre homenajea, desde el año 2018, al ‘Rey del Bolero’, ilustre hijo de Rancagua y quien hizo destacar la comuna a lo largo y ancho del globo.

Como procesos creativos, han destacado las óperas “Platée”, con el argentino Pablo Maritano como director de escena. El título obtuvo el Premio a Mejor Ópera Internacional (2015), otorgado por el Círculo de Críticos de Arte de Chile. También sobresalen instancias formativas como el Curso de Dirección de Artes Escénicas para Artistas y Gestores Culturales de la Región, dictado igualmente por el regisseur Pablo Maritano esta vez en 2019. En materia audiovisual, exitosas han sido las tres ediciones del Festival de Cine Rancagua (FECIRA), mientras que en el ámbito teatral podemos mencionar la obra “Pescador” de la Compañía Silencio Blanco.

ARTISTAS NACIONALES Y FOMENTO A INDUSTRIA CREATIVA REGIONAL

Un hito extraordinario fueron las funciones gratuitas de “La Cenicienta” para el público de Rancagua, en el marco del aniversario 2022, gracias a la invitación del Alcalde Juan Ramón Godoy y el Concejo Municipal, bajo la Dirección de Sara Nieto y con el Ballet Nescafé de las Artes. Asimismo, sobresalen los múltiples espectáculos gratuitos con artistas nacionales como Nano Stern, La Brígida Orquesta, las celebraciones del Día del Jazz 2022 con Cristian Gálvez, mientras que en 2023 se contó con la presencia de Ángel Parra Trío y De Kiruza.

En materia de fomento de la industria creativa regional, sobresalen las siguientes iniciativas inéditas, impulsadas por el Alcalde Juan Ramón Godoy:

– 1er Concurso Premio Fomento Literario Óscar Castro Zúñiga, en formato cuento y dirigido para escritores nacionales y rancagüinos, con una categoría especial para estos últimos. La iniciativa fue lanzada en octubre de 2022.

– 1er Concurso de Artes de la Visualidad Samuel Román, retomado en octubre de 2022 tras años de ausencia.

– 1era Experiencia Teatro Regional, iniciativa que en 2022 descentralizó el impacto del espacio, circunscribiéndolo no sólo a Rancagua, al acercar la cultura y las artes a 24 comunas de la región.

– 1era Cartelera Comunal de Teatro – Temporada 2023, cuyas postulaciones abrieron en septiembre de 2022, apuntando a presentar obras compañías de Rancagua, en el escenario del Teatro.

– 1er Rancagua Suena, programa lanzado en abril de 2023, exhortando a artistas de música popular a postular para lanzar sus álbumes inéditos en el escenario de Millán N°342.

En cuanto al humor, desde 2021 y en el ámbito de arriendos para espectáculos, en nuestra sala ha actuado Natalia Valdebenito, Edo Caroe, Luis Slimming, Rodrigo Villegas, Pamela Leiva, Chiqui Aguayo, Alison Mandel y Fabrizio Copano, por mencionar algunas de las más destacadas figuras de la comedia nacional.