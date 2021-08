Iniciativa busca elevar las cifras de testeo durante agosto y aumentar los operativos de Búsqueda de Casos Activos (BAC) en la capital regional. Autoridades hacen llamado a mantener las medidas de autocuidado e invitan a la ciudadanía a participar en los operativos gratuitos que se realizarán en distintos puntos de la ciudad.

Este lunes en la plaza Los Héroes de Rancagua, el Seremi de Salud Pablo Ortiz y el alcalde Juan Ramón Godoy dieron inicio al “Mes del Test”, iniciativa que busca potenciar la toma de exámenes PCR y Antígenos en la capital regional, con el fin de mantener el escenario epidemiológico que hoy tiene a la región y a la comuna con una baja cantidad de contagios.

“Agosto tiene que ser el mes de la toma de test. Es por eso que trabajaremos con la Municipalidad de Rancagua para potenciar los operativos de Búsqueda de Casos Activos (BAC) en diferentes sectores de la ciudad. Esta es la comuna más grande de la región con más de 209 mil habitantes y tenemos que evitar que los contagios se eleven. Hoy O´Higgins y la capital regional registran una tasa de incidencia muy baja, y es lo mejor que nos ha pasado durante todo este año. Necesitamos que esto siga así, por lo tanto, es de vital importancia que las personas asistan a estos operativos, se realicen exámenes PCR y test de Antígenos, y mantengan las medidas de autocuidado”, destacó el Seremi de Salud Pablo Ortiz.

En tanto, el acalde de Rancagua Juan Ramón Godoy, enfatizó que es deber de todos cuidarnos e hizo un llamado a no relajarse en etapa de Apertura Inicial. “Hoy en la comuna estamos en fase 4, y, por lo tanto, más que nunca debemos cumplir los protocolos sanitarios; el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico. En definitiva, la pandemia no ha terminado, y no podemos relajarnos porque tenemos más libertades. Todo lo contrario, debemos cuidarnos más. Como municipio dispondremos de nuestros equipos de salud y móviles para generar operativos gratuitos y que nuestros vecinos puedan testearse con seguridad y tranquilidad”, aseguró.

Por último, el jefe de la cartera de salud a nivel regional, afirmó que “ha sido muy difícil contener esta pandemia. Estamos realizando diversas actividades para cuidar la salud de la población, desde fiscalizaciones a operativos de testeo. Seguiremos todos los meses por supuesto. Invito a las personas que pierdan el temor a realizarse exámenes. El test de antígeno en 30 minutos detecta a una persona positiva y el PCR, entre 24 y 48 horas. No queremos más fallecidos y tampoco más contagiados”.