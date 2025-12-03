Miles de vecinas y vecinos participaron este domingo en el “Latinos más grande de Chile” realizado en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, actividad que buscó sumar apoyo a la Teletón 2025 y que se desarrolló en un ambiente de alta convocatoria y entusiasmo ciudadano.

La jornada, organizada en el marco de las actividades para aportar a la cruzada solidaria, convocó a familias, jóvenes y adultos mayores que llegaron a bailar la popular canción que se ha vuelto tradición en la ciudad.

La Municipalidad de Rancagua valoró la participación de la comunidad, destacando que el Latinazo reafirma el compromiso local con la causa.