El core republicano, Lenin Arroyo, ingresó la tarde del miércoles una denuncia al consejo regional y al Gore, ya que a su parecer “se está intentando torcer la voluntad democrática por secretaría” al querer designar en las próximas horas a candidatos para las presidencias y vicepresidencias de las comisiones, sin la presencia de tres consejeros regionales electos, luego de que reclamaciones ante el Tribunal Electoral Regional demoraran el proceso de reemplazo de quienes renunciaron para ser candidatos a alcalde este año.

Al mismo tiempo, 13 parlamentarios del partido republicano enviaron un oficio al gobernador regional, el socialista Pablo Silva, que en su texto señala lo siguiente:

“Remita a esta Cámara los antecedentes sobre los cuales se sustenta la convocatoria para el día 4 de enero de 2024, de reunión de la Comisión de Régimen Interno, sin haber sesionado la Comisión Conjunta ad hoc acordada el 26 de abril de 2023 y sin la totalidad de los veinte miembros del Consejo Regional, dada la no provisión de tres de sus escaños por parte del Tribunal Electoral Regional de O’Higgins”.

“FALTAN TRES CONSEJEROS”

El core Lenin Arroyo, precisa que “en octubre de 2023, Yamil Ethit, Juan Pablo Díaz y Edinson Toro renunciaron al Consejo Regional para postular a las alcaldías de Santa Cruz, Graneros y San Vicente respectivamente, hasta ahí todo claro, sin embargo, la Ley dispone que sus escaños deben ser ocupados por otros candidatos de las listas en que competían los renunciados, y hasta el momento el Ter aún no resuelve ese procedimiento. Por lo tanto, se pasan de listos al querer designar las presidencias o vicepresidencias de las comisiones sabiendo que faltan tres consejeros”

Cabe señalar que la región de O’Higgins es la única en que este proceso aún no acaba, pese a que en prácticamente todas las demás regiones se produjeron renuncias de la misma naturaleza.

“UN PORTONAZO A LA DEMOCRACIA A ROSTRO DESCUBIERTO”

El core republicano Lenin Arroyo, añade que “presenté una denuncia en el gobierno regional porque se constituyó una comisión ad-hoc para revisar la composición y trabajo de las comisiones al interior del consejo y esta no ha sesionado ni evacuado un informe. Y ahora, pretenden votar las presidencias y vicepresidencias de las comisiones que negociaron entre cuatro paredes un grupo de consejeros en un restaurante de Rancagua apurados, antes que asuman los tres reemplazantes de los consejeros que renunciaron en octubre. Es un verdadero portonazo a cara descubierta a la democracia, quieren meter la mano a la urna y yo no me voy a prestar para ese juego. Se encierran entre cuatro paredes los mismos de siempre a negociar posturas personales, por amiguismos, y no piensan en los electores y es una falta de respeto a quienes votaron por los consejeros que deben asumir próximamente sus cargos. No avalaré esto que tiene jodida a la política y hastiados a los ciudadanos».

“GOBERNADOR NO TIENE LIDERAZGO Y SE LAVA LAS MANOS”

También el consejero regional Lenin Arroyo apuntó al gobernador regional Pablo Silva, al señalar que “en el último plenario se hizo el leso, dijo que eso no era competencia de él y que se debe resolver en la comisión de régimen interno. Perdón, pero es el presidente del gobierno regional, el líder de esta región, y son los consejeros oficialistas aliados con algunos que dicen ser de derecha los que han actuado a espaldas del resto de los consejeros y de la gente. Él no puede lavarse las manos, no debe esconderse. Quiero saber si el gobernador comparte estas acciones de algunos cores oficialistas, de su sector, porque está dejando hacer y avalando esta ilegal acción que atenta contra la democracia y la descentralización que tanto pregonó en campaña. Si es así, simplemente estaríamos frente a un gobernador que no tiene liderazgo ni peso político para frenar a su propia bancada”.

Finalmente, el core Arroyo agradeció el apoyo y el oficio enviado por los 13 parlamentarios del Partido Republicano, bancada que encabeza el diputado Agustín Romero. “Su accionar ha sido fundamental. Esto es trabajo en equipo desde el partido para no permitir que estos frescos intenten “pasar máquina” como lo han hecho siempre y fraguar sus negocios particulares. Seguiré defendiendo la democracia porque estos actos dañan a las instituciones de la república y no permitiremos que concreten sus nefastas intenciones. En eso los republicanos tenemos una clara convicción democrática y seguiremos defendiendo a Chile, sus instituciones y a los ciudadanos”.