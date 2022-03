Que tengan un feliz día. Porque hoy asumo como CORE y este día también es de ustedes.

Tengo sentimientos encontrados. Hoy es un día importante, no sólo para mí, sino también para mi familia y amigos. Pero más aún para esa gente que me eligió como CORE, porque han cifrado sus esperanzas en que trabajaremos desde el primer día por ellos.

Hoy recuerdo a mi madre que estaría orgullosa de este logro. Y también a mi padre que me habría dicho “échele pa delante no más gancho”.

Fue un largo caminar en campaña y conocer a mucha gente. Todos con una historia de vida diferente, con problemas, alegrías, pero siempre con una palabra de aliento. “No cambie don Lenin, por favor no cambie” fue la frase que más se repitió. Porque ellos ya han sido defraudados por quienes llegan a pedir el voto, les palmotean la espalda y después NUNCA MÁS APARECIERON.

Tengo fe en que haremos un buen trabajo. Tengo muchas ganas de aportar a que prime la transparencia y la verdad en política. Cueste lo que cueste. Se lo debemos a las personas.

No estarán solos. Juntos haremos historia en Rancagua. Aquí tendrán a un amigo más que autoridad. Y sé que ustedes también serán parte de esta gestión que hoy comienza.

Sé que enfrentaré tormentas, tornados y fuertes lluvias. Pero estamos firmes como roble para cambiar el clima y que definitivamente mañana salga el sol y nos ilumine por siempre la Unidad, La Paz y por sobre todo La Verdad.

Un abrazo gigante chiquillos y chiquillas. Gracias por todo el apoyo de quienes me han escrito y llamado en estas últimas horas. Gracias a quienes escucharon mi mensaje en los casa a casa, en las ferias, en los sindicatos. A quienes me dijeron “vaya que lo apoyaremos porque usté es de los nuestros, del pueblo…”.

Gracias a quienes me tendieron su mano, me convidaron agua, me desearon suerte y muchos que rezaron también por mí. Ya he sido bendecido con el apoyo y amor de ustedes, con eso me basta.

Que tengan un feliz día. Porque hoy asumo como CORE y este día también es de ustedes.

Finalmente les dejo esta frase que me representa y que fuera pronunciada por el ex Presidente de Chile don Jorge Alessandri Palma:

“Nadie me ha superado en mi acción constante y reiterada en beneficio del pueblo, nadie amo con mayor sinceridad y hoy como ayer, se encuentran para este pueblo abiertas las puertas de mi casa y de mi corazón”…

¡¡MUCHAS GRACIAS…¡¡

LENIN ARROYO

CONSEJERO REGIONAL POR RANCAGUA