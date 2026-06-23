La apertura incorpora un amplio espacio dedicado al universo denim de la marca, acercando sus colecciones más icónicas y una renovada experiencia de compra a los consumidores de la Región de O’Higgins.

Rancagua,junio 2026. El pasado 19 de junio, Levi’s inauguró una nueva tienda en Rancagua Outlet Mall, sumando un nuevo punto de encuentro para los amantes del denim y reforzando su presencia en regiones. Con esta apertura, la marca continúa ampliando su red de tiendas en el país, acercando sus colecciones y el universo Levi’s a más consumidores de la Región de O’Higgins.

Ubicada en Avenida Kennedy N°2702, Local N°21.A, en Rancagua Outlet Mall, la nueva tienda cuenta con una superficie de 235,25 m², convirtiéndose en uno de los espacios más amplios de la marca fuera de Santiago. El local fue diseñado para ofrecer una experiencia de compra cómoda y funcional, incorporando siete probadores y un recorrido pensado para descubrir las distintas propuestas de la marca.

En este nuevo espacio, los visitantes podrán encontrar algunas de las prendas más representativas de Levi’s, desde sus icónicos jeans para hombre y mujer hasta trucker jackets, poleras, polerones, camisas y distintas colecciones de temporada que reflejan el estilo auténtico y atemporal que ha caracterizado a la marca por más de 170 años.

La apertura de esta nueva tienda responde al compromiso de Levi’s por seguir acercando su propuesta de denim y estilo de vida a más consumidores a lo largo del país, apostando por espacios que combinan diseño, comodidad y una experiencia de compra alineada con los estándares globales de la marca.

La nueva tienda Levi’s en Rancagua Outlet Mall ya se encuentra disponible para recibir a sus clientes. Para conocer más sobre las colecciones y novedades de la marca, visita las tiendas Levi’s del país y también levi.cl.