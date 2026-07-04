Con el objetivo de visibilizar el impacto concreto de la Ley Cenabast en la economía de las familias y reforzar el abastecimiento de medicamentos para la temporada invernal, la Seremi de Salud de O’Higgins, Dra. Daniela Zavando, visitó la Farmacia Botica Anich de Rancagua, establecimiento adherido a esta iniciativa que permite acceder a fármacos a precios significativamente más bajos.

Actualmente, la Ley Cenabast garantiza el abastecimiento de 32 medicamentos de uso frecuente para enfermedades respiratorias e invernales en farmacias adheridas, permitiendo a las personas acceder a ahorros que, en promedio, podrían llegar al 80% en comparación con los precios de farmacias no adheridas.

Durante la visita, la Seremi de Salud de O’Higgins, Dra. Daniela Zavando, destacó los beneficios que ha generado esta política pública. “La Ley Cenabast está dando resultados y eso nos alegra mucho. Hemos constatado en terreno cómo disminuyen los precios de los medicamentos gracias a esta intermediación que se realiza con las diferentes farmacias que mantienen convenio. Es importante destacar que esto viene a ayudar a todas las familias chilenas, siendo una política de carácter universal”, señaló.

La autoridad agregó que los beneficios de esta normativa no se limitan a los medicamentos más demandados durante el invierno. “Además de los medicamentos que se encuentran entre los más utilizados en esta época, esta ley también permite acceder a muchos otros tratamientos a precios más económicos. Asimismo, debemos recordar que la intermediación que los municipios debían pagar a Cenabast ahora fue eliminada”, enfatizó.

Por su parte, Daniel Anich, químico farmacéutico y director técnico de la Farmacia Botica Anich, valoró el impacto que tiene la iniciativa tanto para los usuarios como para las farmacias adheridas.

“Es muy relevante poder aliviar el costo de los medicamentos para que las familias chilenas puedan acceder a sus tratamientos. Es un orgullo para nosotros estar adheridos a Cenabast”, afirmó.

La Ley Cenabast continúa consolidándose como una herramienta para ampliar el acceso a medicamentos a precios justos, contribuyendo a disminuir el gasto de bolsillo de las personas y fortaleciendo el acceso oportuno a tratamientos esenciales, especialmente durante la temporada de mayor circulación de enfermedades respiratorias. Por lo tanto, el llamado es para que los establecimientos farmacéuticos se adhieran a esto.

También las personas pueden acceder a: https://www.remediosmasbaratos.cl/ y puede buscar el nombre del medicamento y encontrar la farmacia adherida a Cenabast más cercana a su ubicación.