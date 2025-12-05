Luego de un mes en observación médica veterinaria, el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de O’Higgins reinsertó exitosamente un ejemplar macho adulto de cóndor andino (Vultur gryphus). El ave había sido rescatada en noviembre pasado en el Condominio Alto de Nogales, en la comuna de Machalí, mientras permanecía enredado en el alambrado perimetral de un condominio.

El caso generó amplio interés de la comunidad y en su rescate participaron funcionarios del SAG Rancagua y de la Universidad de O’Higgins, quienes contaron con la colaboración de Bomberos de la comuna cordillerana.

En su ingreso al Centro de Rehabilitación del Parque Safari de Rancagua se sospechó de intoxicación por la debilidad que presentaba o electrocución por el contexto de su captura, pero sus exámenes de sangre indicaron que se encontraba en buen estado de salud, solo moderadamente deshidratado en su ingreso. El ejemplar evolucionó de forma favorable a los tratamientos realizados y se encontraba en condiciones óptimas de ser liberado, situación que aconteció este miércoles en una actividad liderada por el Seremi de Agricultura Cristián Silva Rosales.

Rol del SAG

“Estamos contentos como Ministerio de Agricultura de estar realizando esta liberación. Hace un mes fuimos alertados por la comunidad de Machalí y rápidamente se logró rescatar este cóndor y ser evaluado en el Centro de Rescate del Parque Safari. Hoy estamos contentos de estar acá. Solo en un mes hemos logrado reinsertar esta especie que es el ave de mayor envergadura en la región andina”, sostuvo el Seremi Cristián Silva

Características del cóndor andino (Vultur gryphus)

El cóndor es considerado una especie en categoría vulnerable para la zona central de Chile (IV a VII regiones) de acuerdo a la Ley de Caza y su Reglamento. El cóndor andino o cóndor de Los Andes es una especie de ave falconiforme de la familia Cathartidae. Se distribuye homogéneamente en la cordillera de Los Andes y en las costas de Sudamérica adyacentes al océano Pacífico.

Es un ave carroñera facultativa, que se alimenta de carroña o crías enfermas. Alcanza la madurez sexual a los cinco o seis años y anida entre los 3.000 y 5.000 metros de altitud, generalmente en formaciones rocosas inaccesibles. Suele poner uno o dos huevos al año. Es una de las aves más longevas, pudiendo alcanzar la edad de 80 años.