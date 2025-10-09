El equipo de la comuna de Requínoa venció por penales al Instituto Inglés de Rancagua y representará a la región de O’Higgins en el gran campeonato nacional de noviembre en Talca, el que reunirá a los triunfadores de las fases regionales disputadas a lo largo del país.

La emoción del fútbol escolar en la región de O’Higgins tuvo su punto más alto con el cierre de la fase regional de la 20ª Copa PFalimentos. En una final disputada hasta el último minuto, el Liceo San José de Requínoa se impuso al Instituto Inglés de Rancagua por 4-2 en penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, coronándose como el nuevo campeón regional.

“Es primera vez que el Liceo pasa a la fase nacional de la Copa PFalimentos y lo logramos ganándole a grandes colegios de la región, incluso al campeón regional del año pasado, así que los chiquillos están súper motivados y eso ya es un premio para nosotros. Es mérito del esfuerzo que le hemos puesto a los entrenamientos y que le seguiremos poniendo para tener un muy buen resultado en Talca”, sostuvo Pablo Soto, coordinador extraescolar del Liceo San José de Requínoa.

La etapa, desarrollada entre el 1 y el 4 de octubre, reunió a 16 establecimientos de distintas comunas de la región: Colegio Marista de Rancagua – Instituto O’Higgins, Instituto Inglés de Rancagua, Colegio Los Cipreses, Saint John Rancagua, Colegio Coya, Saint Moritz College, Liceo San José de Requínoa, Colegio Arrayanes de San Fernando, Colegio Mistral de Las Cabras, Escuela Laura Matus Meléndez, San Antonio del Baluarte, Colegio La Cruz de Machalí, Colegio Conquistadores, Marista San Fernando, Colegio San Ángelo y Colegio La República de Rancagua.

Con este resultado, el Liceo San José de Requínoa se suma a los colegios ya clasificados al gran campeonato nacional de la Copa PFalimentos que se disputará en noviembre en Talca y que ya tiene como clasificados a los establecimientos triunfadores de la capital regional del Maule, Ñuñoa, Puente Alto, Viña del Mar y Coquimbo, además del campeón y subcampeón de la edición 2024.

En su vigésima edición, la Copa PFalimentos reafirma su posición como uno de los torneos escolares más importantes de Chile, reuniendo a más de 180 colegios desde Coquimbo hasta Chiloé, y que continúa su siguiente fecha esta semana en Curicó. Más allá de los resultados, el campeonato promueve la vida sana, el respeto, el compromiso y el trabajo en equipo, fortaleciendo el desarrollo integral de miles de estudiantes a lo largo del país.