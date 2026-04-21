Especialistas advierten sobre el principal problema en la fase final del entrenamiento, y entregan las mejores formas para prepararse para evitar lesiones y bajo desempeño.

Con la Maratón de Santiago cada vez más cerca, miles de personas se encuentran en la etapa final de su preparación. Sin embargo, en este periodo es donde más errores se cometen, especialmente al intentar aumentar la exigencia en lugar de optimizar el rendimiento.

“El error más común en esta fase es querer ‘ponerse al día’ y entrenar más fuerte o más seguido de lo habitual”, explica Jorge Pizarro, gerente técnico de Smart Fit en Chile. “Esto genera fatiga acumulada, aumenta el riesgo de lesiones y puede hacer que la persona no llegue en buenas condiciones a la carrera”

Cómo prepararte en la fase final del entrenamiento

A diferencia de lo que muchos creen, este periodo no es para exigir al máximo el cuerpo, sino para consolidar lo entrenado y llegar con energía disponible. En ese contexto, los especialistas recomiendan:

● Reduce la intensidad, no la frecuencia: Mantener la regularidad del entrenamiento es clave, pero bajando la carga. Sesiones más cortas y controladas permiten sostener la forma física sin generar fatiga excesiva.

● Prioriza la recuperación: Dormir bien, respetar los días de descanso y evitar sobrecargas es fundamental. La recuperación es parte del entrenamiento.

● Evita cambios de último minuto: No modificar zapatillas, rutinas o alimentación en esta etapa ayuda a prevenir molestias o imprevistos.

● Complementa con fuerza y movilidad: El trabajo de core, estabilidad y movilidad mejora la técnica de carrera y reduce el riesgo de lesiones, especialmente en distancias largas.

● Planifica la Estrategia Nutricional y de Carrera: Define y prueba en entrenamientos cortos tu plan de hidratación y consumo de geles o suplementos para el día de la maratón. Además, mentaliza el ritmo de carrera ideal, dividiendo la distancia en bloques para mantener el control y evitar salidas demasiado rápidas.

● Escucha a tu cuerpo: Molestias persistentes o fatiga acumulada son señales de alerta. Ajustar a tiempo puede marcar la diferencia

“En esta etapa, menos es más. El objetivo no es seguir aumentando el rendimiento, sino llegar en las mejores condiciones posibles. La recuperación y la planificación son claves”, agrega Pizarro.

Desde Smart Fit destacan que el entrenamiento no solo pasa por correr. En ese sentido, la cadena ofrece servicios complementarios como evaluaciones físicas y programas personalizados, además de herramientas digitales —como su aplicación— que permiten organizar rutinas, monitorear el progreso y ajustar la carga según cada etapa del entrenamiento.

Con una planificación adecuada y evitando errores comunes, la Maratón de Santiago puede transformarse en una experiencia positiva, tanto para corredores experimentados como para quienes enfrentan su primera gran distancia.