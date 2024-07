Una previa que comienza a las 17.00 horas, un circuito running, desde las 20.00 y exclusivo after party desde las 22.00, son parte de las sorpresas que tiene este innovador circuito. El 5 de octubre, en ciudad empresarial, se realizará la primera edición.

El 7 de agosto comenzarán las inscripciones y el 5 y 6 del mismo mes, será la preventa exclusiva para clientes BCI.

Rancagua, 30 junio 2024.- Este 5 de octubre, en Ciudad Empresarial, se estrenará Run Beat Night (RBN), el primer circuito realizado y creado en Chile por SM Sport, que combina la fiesta y el deporte al aire libre, con DJ sets en vivo y zonas de entretención, que motivarán a todo el mundo a trotar, correr, saltar, caminar, bailar o todo al mismo tiempo; en una previa que conducirá a la real meta: una increíble fiesta sorpresa.

RBN no es una carrera convencional, es un circuito impregnado de la energía de una fiesta, donde cada paso va acompañado de ritmos, sorpresas y diversas activaciones. Aquí los asistentes podrán disfrutar de un recorrido con música, foodtrucks, zonas de make up, photo opportunity y fascinantes intervenciones.

¿Alguna vez has corrido por un after?

Run Beat Night no es un circuito convencional. Al igual que toda fiesta, contará de una previa y un after party. En la primera, los participantes podrán disfrutar y descubrir, desde las 17.00 horas, exquisitas propuestas gastronómicas, espacios para customizado de ropa, zonas de selfies, activaciones de marcas y muchas sorpresas más, que prepararán los ánimos y la energía para esta inédita carrera que comenzará a las 20.00 horas, y que comprenderá un recorrido de 5 kilómetros, donde la noche y la música serán el centro de un evento deportivo que no busca marcas personales, sino crear una experiencia absolutamente innovadora. Por eso, una vez cruzada la línea de meta, los runners se encontrarán con el gran premio: el acceso exclusivo, desde las 22.00 horas, a un after party, con una fiesta que dejará a todos sin aliento.

¿Quiénes pueden participar?

En Run Beat Night no importa si los asistentes son corredores experimentados o participan por primera vez; en este circuito solo es necesario ser mayor de edad, que los participantes usen sus zapatillas más cómodas, la ropa que más gusten, y que complementen su outfit con lo que deseen, porque este circuito no está diseñado como las carreras tradicionales, centradas en establecer récords personales, aquí se busca bailar y disfrutar de cada etapa.

¿Cuándo comienzan las inscripciones?

Las inscripción comienzan este 7 de agosto, a través de Punto Ticket. Además, habrá una preventa exclusiva para clientes BCI, el 5 y 6 de agosto.

¿Qué se obtiene con la inscripción?

Cada participante recibirá su RBN Dress Code, que consiste en un un bolso con el kit especial para usar durante el circuito, que en su interior tendrá el RBN Beat Code, dorsal oficial para participar, y un accesorio flúor para incluir en la indumentaria de cada inscrito. Además, durante el evento habrán regalos de nuestros sponsors, y una zona experiencial con foodtrucks, zona de make up y customizado de outfit, además de acceso exclusivo al after party.

¿Quieres más?

Para quienes quieran conectar aún más con este circuito, podrán comprar nuestro exclusivo RBN Merch, con poleras diseñadas especialmente para que complementen el look con el que disfrutarán esta experiencia sin precedentes en nuestro país.