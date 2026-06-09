Viernes 12 de junio / 21.00 horas

● Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

Los Atletas de la Risa regresan a Gran Arena Monticello luego de las exitosas presentaciones que han realizado en el lugar. El viernes 12 de junio llegarán con una rutina que muestra el exitoso recorrido artístico, que nació en el Paseo Ahumada y que ha llegado hasta el Festival de Viña, el escenario más importante de nuestro país. Entradas a la venta por Ticketmaster.

El primer escenario de estos 30 años de vida de Patricio Mejías, el Pato; Roberto Saldías, el Chino y Juan Carlos Donoso, el Guatón, fueron las escaleras del Banco de Chile en el Paseo Ahumada en Santiago Centro y gracias a sus chistes y el cariño del público, llegaron a “Sábado Gigante”. Luego de esa presentación, se les abrieron muchas puertas y al pasar los años consolidaron su carrera artística.

La noche en el recinto de San Francisco de Mostazal será abierta por Vian Yovi, el dúo pop compuesto por Viviana Mejías y Yovanhi Mejías, hijos de Patricio Mejías, quienes mostrarán parte de su material musical del que destacan los singles promocionales “No te creas tan importante”, “Háblame de ti” y “Sólo con verte”.

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Viernes 12 de junio

21.00 horas

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