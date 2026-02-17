Últimas entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

Los Bunkers, la banda chilena más importante y convocante del país, sigue marcando hitos con su “Gira Acústica 2025”; con 56 shows agotados en Chile llegarán a Gran Arena Monticello el próximo viernes 20 de febrero, para mostrar un show que ha sido aplaudido por miles de fanáticos y destacado como un gran espectáculo por la prensa especializada. Últimas entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

“Gira Acústica 2025″ es el espectáculo donde el público ha disfrutado de los clásicos del grupo en un formato desenchufado e íntimo, revisitando el núcleo central de su celebrado MTV Unplugged, más un repertorio reforzado con una banda ampliada e invitados especiales.

La residencia que realizaron en el Teatro Nescafé de las Artes, obtuvo grandes elogios tanto del público como de la prensa, catalogado como uno de los mejores shows de este año, sumado a las buenas críticas que han tenido en sus visitas a Viña del Mar, Coquimbo, Valdivia, Frutillar, Temuco y Talca.

La agrupación no sólo ha triunfado en nuestro país, sino que también en México con presentaciones que realizaron durante septiembre y octubre de este año, con conciertos en Toluca, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Monterrey, Ciudad de México y Ecatepec.

COORDENADAS:

Viernes 20 de febrero

21.00 horas

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello.

Estacionamientos gratuitos.