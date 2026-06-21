Con Kike Morandé a la cabeza, el exitoso elenco de “Los del Muro” llegarán a San Francisco de Mostazal el próximo sábado 5 de septiembre a las 21.00 horas. El humor característico del destacado elenco, nuevamente llenará de risas Monticello y crearán una atmósfera única de excelente humor. Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

Paola Troncoso, Patricio Fuentes, Toto Acuña, Beto Espinoza y Gustavo Becerra Sandra Donoso, Scarleth Ahumada, Miguelito, Julio Jung Duvauchelle y Paty Cofré darán vida a los destacados y queridos personajes como “La Chofi”, “El Cabo Tapia”, “el huaso Toto”, “Tomás Mochatto” con sus entrevistas, entre muchas otras caracterizaciones que han hecho reír a gran cantidad de chilenos.

Con una rutina de chistes rápidos, improvisaciones, con destacadas actuaciones y una elaborada puesta en escena Los del Muro no dejarán indiferente a nadie que visite esa noche Gran Arena Monticello.

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

Coordenadas:

Sábado 5 de septiembre

21.00 horas

Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.