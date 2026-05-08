La emblemática obra inspirada en la poesía de Pablo Neruda volverá a los escenarios con un recorrido por todo Chile que comenzará el 15 de mayo en el Teatro Regional Lucho Gatica. El tour celebrará los 45 años de uno de los discos más influyentes de la música latinoamericana, en una gira que reunirá memoria, identidad y nuevas generaciones en torno al legado de la banda.

El espectáculo forma parte de un recorrido por distintas ciudades del país que celebrará en vivo una de las obras más emblemáticas de Los Jaivas, inspirada en la poesía de Pablo Neruda.

En esta nueva etapa, los músicos vuelven a poner en el centro Alturas de Macchu Picchu, obra concebida a fines de 1981 en París e inspirada en los versos del Canto General, del poeta chileno nobel de literatura. El disco -que fusiona rock progresivo, sonoridades latinoamericanas y una profunda épica poética- fue estrenado en vivo en mayo de 1982 durante una temporada de conciertos en el Palais des Glaces.

Ese mismo impulso creativo llevó al grupo a presentar por primera vez el álbum en Chile en octubre de 1982, con tres recordadas funciones en el Teatro Caupolicán, marcando el inicio de un viaje artístico y espiritual que transformó para siempre la identidad sonora de la banda.

A 45 años del nacimiento de este disco -gestado durante el periodo en que la agrupación residió fuera del país- la música vuelve a los escenarios para seguir dialogando con nuevas generaciones. La gira contempla un extenso recorrido por todas las regiones de Chile y posteriormente sumará fechas internacionales que se anunciarán en los próximos meses.

Con esta nueva travesía, Los Jaivas profundizan una etapa marcada por el reconocimiento intergeneracional, la memoria afectiva y la vigencia artística de “Alturas de Macchu Picchu”, disco que continúa resonando como parte fundamental de la identidad cultural de Chile y América Latina.

La gira 2026–2027 se proyecta así como una gran celebración: un reencuentro con la historia y con la emoción vivida en el Estadio Nacional en diciembre de 2025 —un concierto que marcó un hito en la historia de la música chilena— y también con una obra cuya fuerza y significado han acompañado a varias generaciones a lo largo del tiempo.

Como parte de esta conmemoración, el pasado 4 de marzo se estrenó además un cortometraje documental de 26 minutos que revive esa primera vez que se presentó el disco en Chile en el Teatro Caupolicán. En este registro audiovisual, Claudio Parra, junto al periodista Marcelo Comparini, recorre la trastienda de aquellas memorables funciones, compartiendo historias y detalles poco conocidos sobre una de las obras más trascendentes de la música popular latinoamericana. Ver cortometraje

La gira nacional Alturas de Macchu Picchu 45 años comenzará el 15 de mayo en Rancagua en el Teatro Regional Lucho Gatica y continuará el 16 de mayo en Talca (Teatro Regional del Maule), el 30 de mayo en Temuco (Hotel Dreams Temuco) y el 31 de mayo en Valdivia (Hotel Dreams Valdivia), dando inicio a un recorrido que celebrará en vivo una de las piezas más significativas de la historia musical del continente.

Las fechas y ciudades confirmadas para el tramo nacional de la gira son:

15 de mayo – Rancagua (Teatro Regional Lucho Gatica)

16 de mayo – Talca (Teatro Regional del Maule)

30 de mayo – Temuco (Hotel Dreams)

31 de mayo – Valdivia (Hotel Dreams)

05 de junio – Antofagasta (Hotel Enjoy)

12 de junio – Chillán (Teatro Municipal de Chillán)

26 y 27 de junio – Frutillar (Teatro del Lago)

11 y 12 de julio – Arica (Hotel Antay)

24 de julio – La Serena (Hotel Enjoy)

15 y 16 de agosto – Viña del Mar (Teatro Municipal de Viña del Mar)

28 de agosto – Coyhaique (Hotel Dreams)

26 de septiembre – Punta Arenas (Hotel Dreams)

02 de octubre – Osorno (Hotel Sonesta)

10 de Octubre – Santiago (Teatro Caupolicán)

14 de noviembre – Curicó (Teatro Municipal de Curicó)

En los próximos días se anunciarán más fechas y ciudades