Este viernes 30 de abril la base de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) del Hospital Regional se sumó al llamado de Huelga General Sanitaria realizado por organizaciones sociales y gremiales para criticar el manejo de la pandemia realizado por las autoridades.

Con la instalación de lienzos en los ingresos del recinto de salud, los asociados expusieron sus demandas por una mejor salud, mejores condiciones laborales y por un manejo efectivo de la crisis socio-sanitaria.

La presidenta de la base, Constanza González , se refirió a la situación de los trabajadores de la salud , quienes se han visto enfrentados a la suspensión de feriados legales, sobrecarga laboral, cambios constantes de sus funciones, que junto a otros factores ha llevado a los equipos de salud al agotamiento tanto físico como mental .“Se requiere de manera urgente propuestas concretas por parte de las autoridades, que impacten en la recuperabilidad de la salud del trabajador. No puede ser que a la fecha a nivel regional hayan 220 funcionarios y funcionarias esperando una cirugía, más aún en este contexto sanitario, en el cual el recurso humano con experiencia adquiere un gran valor” enfatiza González.

También en la manifestación la secretaria de la base de Fenpruss y candidata a la CUT provincial, Valeria Altamirano , recalcó que los equipos de salud se encuentran en medio de una crisis física y mental, que atribuyó al error de prescindir del personal incorporado durante la primera ola, lo que habría sido alertado precozmente por los gremios . “ Era previsible el agotamiento y deterioro de quienes se mantuvieron trabajando, así como también la imposibilidad de volver a acceder después a más personal, pero no nos escucharon. Es por ello que hoy demandamos nuevamente enmendar el rumbo, retomar estrategias efectivas y otorgar la necesaria salud tanto para la población como para el personal de los equipos que hoy sostienen las crisis sanitaria”, detalló la profesional.

El dirigente y también Consejero Regional Germán Arenas se sumó a las críticas realizadas al manejo de la crisis socio-sanitaria , manifestando que desde el año anterior vienen expresándolas de forma local, regional y nacional . “Que el gobierno no haya implementado medidas más efectivas desde lo económico, sumado a falencias en la comunicación de riesgo, impacta directamente en la sobrecarga que tienen los funcionarios y la red hospitalaria. La crisis ha evidenciado que nuestro país requiere urgentemente un nuevo sistema de protección y seguridad social, además de fortalecer el sistema de salud y mejoras en las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud, lo que esperamos y seguiremos demandando que se lleve a cabo a la brevedad, no nos cansaremos de decir, que no bastan los aplausos”, finalizó Arenas.